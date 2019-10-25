Черный день палестинских СМИ: на Западном берегу закрыли около 60 оппозиционных сайтов

Суд Рамаллы заблокировал на оккупированном Западном берегу десятки веб-сайтов, критикующих Палестинскую администрацию, и это решение вызвало широкую критику со стороны журналистов и активистов.

В постановлении суда, которое было издано 17 октября, но обнародовано в понедельник, говорится, что на 59 веб-сайтах публикуются материалы, которые «угрожают национальной безопасности и гражданскому миру».

В решении, вынесенном магистратским судом Рамаллы по просьбе генерального прокурора, также утверждается, что веб-сайты нарушают спорный закон о киберпреступности, введенный в 2017 году.

Палестинские журналисты, гражданское общество и правозащитники негативно встретили закон, когда он был впервые принят.

Все запрещенные сайты критикуют Палестинскую администрацию, причем большинство из них связаны с ХАМАС и бывшим официальным лицом ФАТХ Мухаммадом Дахляном. И ХАМАС и Дахлян являются соперниками президента ПА Махмуда Аббаса.

Аммар Двейк, глава Палестинской комиссии по правам человека, говорит, что его организация будет обжаловать решение, которое «ограничивает свободу сообщений и свободу слова».

Палестинский журналистский синдикат назвал это решение «резней» против свободы слова и палестинских СМИ.

«Это черный день в истории палестинских СМИ», - говорится в заявлении.

ХАМАС также осудил этот шаг, заявив, что «Палестинская администрация зарывает голову в песок, пытаясь запретить свободу мнений и вернуть национальную прессу в темную эпоху».

Напомним, что Махмуд Аббас в 2017 году своим указом дал широкие полномочия цензуре по блокированию веб-сайтов, проведению наблюдения и сбору данных о простых гражданах.

В сентябре 2017 года известному активисту Иссе Амро было предъявлено обвинение по этому закону за размещение в Facebook комментариев с критикой палестинских властей.

Добавим, что без сомнения такие законы и меры ничуть не способствуют делу палестинской независимости, и просто идеально играют на руку израильской пропаганде, которая с радостью сравнит авторитарную Палестину с «единственной демократией на Ближнем Востоке».