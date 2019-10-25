Мусульмане южного Таиланда отмечают 15 лет со дня резни в "Так-Баи"

Мусульмане на юге Таиланда в пятницу отметили молитвами 15-ую годовщину смерти десятков протестующих, которые задохнулись в армейских грузовиках. Этот инцидент спровоцировал беспорядки и остается символом безнаказанности государства.

Инцидент от 25 октября 2004 года, известный на юге как «бойня в Так-Баи», остается самым смертоносным днем в восстании малайцев-мусульман против тайского государства, которое более ста лет назад колонизировало южные провинции, граничащие с Малайзией.

Семьдесят восемь человек умерли от удушья после того, как были арестованы и положены лицом вниз, со связанными за спиной руками, в тайских военных грузовиках.

Еще семь человек были застрелены, поскольку силы безопасности применили боевые патроны к большой толпе протестующих, которая собралась возле полицейского участка, требуя освобождения задержанных.

С тех пор более 7000 человек — в основном гражданских лиц, как мусульман, так и буддистов - погибли в результате почти ежедневных расстрелов, засад и взрывов бомб.

Несмотря на большое число погибших, конфликт между малайскими повстанцами и тайским государством привлекает мало международного внимания, в основном из-за своей локальности.

Ни один сотрудник тайских сил безопасности не был привлечен к ответственности за инцидент в Так-Баи, несмотря на правительственное расследование, осуждающее действия силовиков в тот день.

Вместо этого Так-Баи стал синонимом произвола в регионе, который регулируется законами о чрезвычайном положении и наводнен армейскими и полицейскими подразделениями. Этот же произвол считается и мощным инструментом вербовки повстанцев.

«Так-Баи был резней и большой трагедией. Однако после 15 лет вооруженного конфликта ни одному правительственному чиновнику не было предъявлено никаких обвинений», - говорит Pornpen Khongkachonkiet, директор Фонда межкультурных отношений, который активно занимается правами так называемого «Глубокого юга».

«Это доказало, что безнаказанность в судебной системе Таиланда все еще является большей трагедией».

Годы мирных переговоров между тайским государством и коалицией повстанческих группировок потерпели неудачу, и недоверие накалилось с обеих сторон.

Малайские мусульмане, чьи собственные язык и культура отличаются от культуры буддистского Таиланда, обвиняют силовиков в ежедневных злоупотреблениях, включая длительное и произвольное задержание без предъявления обвинений, а также внесудебные убийства.

Тайская сторона обвиняет повстанческие ячейки в том, что они ведут жестокую и беспощадную террористическую войну, в результате которой десятки только учителей были убиты как символы влияния государства, а также регулярно нападают на военные патрули и контрольно-пропускные пункты.

Мятежники, которые действуют в секретных местных ячейках, редко вступают в бой за пределами границ "глубокого юга".

Однако их подозревают в причастности к серии небольших символических взрывов в Бангкоке в августе во время саммита глав стран АСЕАН.