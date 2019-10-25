В Британии признали виновным в терроризме добровольца, тренировавшегося в лагере РПК

Британец, который воевал в составе Отрядов народной самообороны (ОНС, YPG) против группировки ИГИЛ*, был признан виновным в прохождении тренировки в лагере террористов РПК.

Эйдан Джеймс, 28 лет, из Формби, не имел предыдущего военного опыта, когда отправился в Сирию в 2017 году.

Он отрицал участие в терроризме, но был признан виновным в ходе повторного судебного разбирательства в Верховном суде. Обвинение утверждало, что он тренировался в иракском лагере РПК в Ираке.

Присяжные пришли к единогласному приговору после более чем одного дня обсуждений.

Судья Эдис заявил, что из вынесенного приговора стало ясно, что поведение обвиняемого «не имело целью пропагандировать какие-либо террористические акты».

Он также сказал Джеймсу: «Я считаю это очень необычным террористическим делом».

Судья сказал, что участие Джеймса в РПК было «довольно мимолетным», добавив, что «это произошло во время его путешествия, но конечный пункт назначения был в другом месте».

Джеймс, безуспешный кандидат в британскую армию, является первым британцем, представшим перед судом за такие преступления.

Обвинение настаивало на том, что его намерение бороться с ИГИЛ и его действия при этом не сводились к терроризму, но он присутствовал в лагерях, где проходила подготовка по более широкой идеологической причине.

Он вел дневник до и во время своего пребывания на Ближнем Востоке.

В апреле 2017 года он написал: «По крайней мере, там я могу что-то изменить, я могу сделать что-то, чем можно гордиться, вместо того, чтобы постоянно чувствовать себя бесполезным».

После того, как он раскрыл свои планы в Интернете, его посетили чиновники, работающие над правительственной схемой предотвращения радикализации. Его предостерегли от поездки в Сирию.

Через несколько дней он был арестован по подозрению в подготовке к терроризму, но никаких обвинений не последовало, и его паспорт был в конечном итоге возвращен.

Присяжным было сказано, что он записал в своем дневнике: «Я все еще планирую уехать в Сирию / Ирак… чтобы сражаться в этой самой важной битве против больной идеологии».

В августе 2017 года, после некоторого периода в психиатрической больнице, он вылетел в Ирак и отправил домой сообщение: «Мама, я приземлился в безопасности».

Он провел время в лагере иракских беженцев, где присутствовала РПК, а затем в сирийском учебном центре YPG.

Жюри услышало, что в его дневнике отмечены различные взаимодействия с РПК, о которых он писал в положительных выражениях, но именно после прохождения боевой подготовки с ОНС он присоединился к борьбе с ИГИЛ.

К концу 2017 года он решил вернуться в Великобританию.

В переписке по электронной почте с полицейским из команды по предотвращению терроризма Джеймс написал: «Я не вернусь, чтобы быть обвиненным в терроризме».

Офицер ответил: «Никто не говорит, что вы террорист, и есть множество таких людей, как вы, которые вернулись из Сирии, и, насколько мне известно, никому из них не было предъявлено обвинение».

Однако он был арестован по прибытии в аэропорт Ливерпуля в феврале 2018 года и обвинен в террористических преступлениях на следующий день.

Джеймс будет содержаться под стражей до окончательного вынесения приговора 7 ноября.

О чем говорит эта история? Отметим, что тренировку в лагере ОНС в Сирии суд не посчитал участием в террористической деятельности, тогда как короткое взаимодействие с РПК в Ираке посчитал. Это значит, что тезис о том, что ОНС это не тоже самое, что РПК, в некоторых странах западного мира воспринимают достаточно серьезно. РПК официально признана террористической организацией и даже короткое взаимодействие с ней может привести британского гражданина на скамью подсудимых и в тюрьму, не обращая внимания на весь популярный хайп в честь борца с ИГИЛ. С ОНС — совсем другая история, учитывая, что само британское правительство сотрудничает с ними, как представителями сирийских курдов.

Разумеется, такое разделение остается самообманом. Человек, которого заманили в лучших традициях спецслужб домой, а затем сразу же арестовали за контакт с организацией, сирийские представители которой являются «единственными хорошими ребятами на Ближнем Востоке» для всего западного мира, имеет полное право возмущаться лицемерием, двуличностью и несправедливостью суда. Тем не менее, это иллюстрация того, насколько все действительно стало запутанным в турецко-курдском вопросе.

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