В Азербайджане запрещают давать детям русские имена

Азербайджанские родители не могут давать своим детям русские имена, заявили представители правительства, описывая свою новую политику как «борьбу за чистоту языка». Об этом сообщает издание Eurasianet.

Борьба с не-азербайджанскими именами началась несколько лет назад, и многие рассматривали ее как позитивную меру защиты детей от излишеств их родителей, у которых может возникнуть соблазн назвать своих чад такими именами, от которых им потом будет всю жизнь стыдно.

Но в сентябре Терминологическая комиссия при Кабинете министров Азербайджана - орган, который осуществляет правила именования - отказала двум азербайджанским родителям, которые хотели назвать своего ребенка Татьяной, на том основании, что это было русское имя.

Сообщения об этом отрицании вызвали переполох и вынудили чиновников прояснить политику.

«Есть правила, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить азербайджанский язык от внешних воздействий. Наша цель не исказить язык, а защитить его. Мы не можем переводить русские имена на азербайджанский язык», - заявила заместитель председателя Терминологической комиссии Саяли Садыгова.

Садыгова сказала, что правило распространяется только на этнических азербайджанцев. Не азербайджанские родители в Азербайджане могут дать своим детям любое имя.

Но это объяснение вызвало еще большую путаницу. Например, встает вопрос о том, как быть в случае со смешанными семьями. Также непонятно, почему запрет не распространяется на неазербайджанские имена вроде «Роберт», нередко встречающиеся в Азербайджане.

Хотя азербайджанские дети с русскими именами в Азербайджане относительно редкое явление, но запрет, тем не менее, был воспринят с некоторой тревогой.

Мало у кого возникает сомнений в том, что азербайджанский язык должен быть защищен, причем некоторые считают, что азербайджанскому языку угрожает не только русское, но и турецкое влияние. Главную проблему видят в том, что государство вмешивается в интимную семейную сферу. Говоря по простому, многие люди убеждены, что именование детей это исключительно личное дело семьи, а государство может лишь выступать арбитром, если у родителей нет согласия на счет имени ребенка.

Впрочем, вмешательство государства в наименование детей имеет прецеденты. Власти мешали родителям назвать своих детей такими именами как Бин Ладен, Джинаят («преступление» по азербайджански), Кишмиш (изюм) или Лимонад. Во всех этих случаях власти ссылаются на защиту прав ребенка, а не нормы филологии.

Споры между родителями и государством уже рассматривались в азербайджанских судах. Один такой случай даже дошел до Европейского суда по правам человека в отношении ребенка, родители которого хотели назвать его Абульфаз Аббас, в честь легендарного шиитского клирика.