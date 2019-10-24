В Узбекистане посадили блогеров, критиковавших запрет хиджаба

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил блогеров Рустамбека Каримова (псевдоним — Рустам Карим) к трем годам лишения свободы, а Тулкуна Астанова — к пяти годам условно и испытательному сроку. Об этом сообщает издание «Газета.uz», со ссылкой на официального представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

Согласно приговору суда, Рустам Карим был признан виновным в совершении преступления по статье 244-1 Уголовного кодекса Узбекистана («Производство, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку») и приговорен к 2 годам лишения свободы. Учитывая приговор суда от 16 мая 2019 года, ему назначено в общей сложности 3 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Тулкин Астанов был признан виновным в совершении преступления согласно статьи 244-1 Уголовного кодекса («Производство, хранение, распространение или демонстрация материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку»). Он был приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком (условное наказание). Отмечено, что испытательный срок будет исчисляться с даты вынесения приговора.

Уголовное дело в отношении Рустамбека Каримова и Тулкуна Астанова было возбуждено в конце апреля. Следственное управление Службы государственной безопасности выявило в памяти мобильных телефонов блогеров «материалы запрещенных в стране экстремистских организаций и пропагандирующие идеи догматизма». Материалы в СГБ в отношении мужчин в конце апреля предоставило ГУВД Ташкента.

8 апреля блогеры были задержаны у здания Духовного управления мусульман Узбекистана. По данным ГУВД, мужчины требовали организовать им встречу с председателем управления, муфтием Усмонхоном Алимовым, транслируя происходящее в прямом эфире в соцсетях. Целью их визита в ДУМУ было выразить свою позицию по поводу запрета властей на ношение женщинами хиджаба и по вопросу сертификации халяль-продукции.

После того, как блогеры отказались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов прекратить «нарушение общественного порядка», на них был составлен административный протокол. Суд по административным делам Алмазарского района признал Рустамбека Каримова и Тулкуна Астанова виновными в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Какое решение тогда вынес суд, ГУВД не уточняло.

В общем, узбекская «оттепель», якобы наметившаяся с приходом к власти Шавката Мирзиёева, цветет полным ходом.