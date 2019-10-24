Манбидж непокорный

Несколько дней назад в сирийском городе Манбидж состоялась всеобщая забастовка. Все магазины и лавки города были закрыты, а улицы пусты, в знак протеста жителей против передачи города режиму Башара Асада, после ухода американцев и соглашения СДС с Дамаском.

В связи с этим мы напомним несколько фактов из недавней истории этого вечно сопротивляющегося города.

В 2012 году режим еще контролировал Манбидж. Но в мае того года в городе произошла массовая всеобщая забастовка. Примерно через месяц Манбидж был освобожден практически без выстрела. В течение следующих полутора лет Манбиджем управлял Революционный Совет, запустивший настоящий эксперимент по представительной демократии. У этого эксперимента не было фотогеничных феминисток с автоматами и исламофобских секулярных фанатов из левого лагеря, так что вы вряд ли про него слышали.

Однако Манбидж явил собой пожалуй самую развитую политическую систему, возникшую в любой области повстанцев за пределами Дарайи. Здесь было аж 11 местных газет - до революции была только одна. Появились десятки начинающих политических партий, от светских до исламистских.

Тот революционный период включал в себя множество забастовок — например в знак солидарности с мучениками в Гуте. Но вскоре возникло течение, которое выступало одновременно и против режима и против Революционного совета, чья экономическая политика с одной стороны, и попустительство криминальной деятельности некоторых фракций ССА с другой, вызывали недовольство.

К 2013 году город был разорван между соперничающими революционными лагерями. Впервые начались забастовки и протесты против Революционного совета и некоторых фракций ССА. Этим разбродом воспользовались боевики ИГИЛ*, которые захватили город в январе 2014 года.

ИГИЛ установило в городе тоталитарное правление, но примечательно, что активистам удалось организовать всеобщую забастовку в мае 2014 года, когда он был закрыт. Некоторые эксперты утверждают (хотя это стоит перепроверить), что это был единственный пример массового гражданского неповиновения против ИГИЛ в каком-либо месте.

Боевики ИГИЛ опасались этого акта больше чем бомб или пуль. В YouTube до сих доступен фрагмент из аудиозаписи разговора о забастовке, между Абу Лукманом, тогдашним амиром ИГИЛ в провинции Алеппо, и его заместителями в Манбидже. Они в ярости и ужасе.

ИГИЛ арестовали четырех предполагаемых зачинщиков забастовки, которые были революционными активистами с 2011 года, но не смогли наказать большинство участников забастовки из-за боязни спровоцировать дальнейшее сопротивление. Четверых лидеров больше никогда не видели. Что бы с ними ни случилось, на публичную казнь (как предлагал один из амиров в Манбидже на аудизаписи), тогдашние правители города не решились.

В августе 2016 года Манбидж был захвачен коалицией США-СДС. Как и во многих других местах под контролем СДС оджаланисты пытались ввести в городе военный призыв, но в 2018 году город снова организовал массовую забастовку. СДС были вынуждены отказаться от призывного закона.

Силы асадитского режима сейчас находятся на самой окраине города. Забастовка 21 октября - это откровенное неприятие возвращения Асада, а также свидетельство того, что все, что было пробуждено в 2011 году, еще не уничтожено полностью.

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