В Бангладе приговорены к смерти 16 убийц студентки, жаловавшейся на сексуальные домогательства

Суд на юге Бангладеш приговорил 16 человек к смертной казни за убийство студентки, которую сожгли заживо после того, как она обвинила учителя медресе в сексуальных домогательствах.

Решение специального женского и детского трибунала в понедельник было вынесено через семь месяцев после убийства 19-летней Нусрат Джахан Рафи.

Девушка умерла от ожоговых ран в апреле после того, как ее облили керосином и подожгли за то, что она отказалась отозвать жалобу на сексуальное домогательство в отношении директора школы, где она училась.

Хафез Ахмед, ведущий прокурор по этому делу, приветствовал приговор, вынесенный в понедельник, заявив, что он доказал, что никому не может сойти с рук убийство в Бангладеш.

«Это достижение для судебной власти», - сказал он.

Махмудул Хасан Номан, брат Рафи, сказал, что он «счастлив» видеть справедливость в деле об убийстве его сестры.

«Все они участвовали в убийстве. Теперь им приходится столкнуться с последствиями», - сказал он.

Сирадж Уд Доула, старший преподаватель в медресе Сонагази Исламия, был среди 16 приговоренных к смертной казни. Он отрицал причастность к убийству, но 12 подозреваемых признались в совершении преступления, по данным прокуратуры.

Адвокат Сираджа, Махфузул Хак, заявил, что подаст апелляцию на это решение.

«Я считаю, что доказательства против моего клиента не были должным образом изучены», - сказал он.

Выступая за день до вынесения приговора, отец Рафи, Муса Маник, сказал, что надеется добиться справедливости.

«Вся страна видела, что случилось с моей дочерью. Она была невинной девушкой и ее жестоко убили за решительную позицию против правонарушений».

Убийство Рафи вызвало протесты по всему Бангладеш, побудив премьер-министра Шейх Хасину пообещать принять меры в этом случае.

Рафи подала жалобу на Сираджа уд Доулу в марте, заявив, что он вызвал ее в свой кабинет и прикоснулся к ней ненадлежащим образом. Жалоба привела к аресту учителя.

По словам полиции, Сирадж уд Доула приказал убить Рафи из тюрьмы. Среди его сообщников были два политика из правящей партии «Лиги Авами» и несколько учеников медресе.

В день нападения Рафи заманили на крышу школы, где пятеро человек связали ей руки и ноги шарфом, а затем подожгли, сообщила полиция. Убийцы планировали выдать убийство за суицид, но Рафи удалось сбежать вниз по лестнице после того, как пламя прожгло шарф, связывающий ее конечности.

В машине скорой помощи Рафи опознала некоторых из нападавших в видеообращении и сказала: «Учитель коснулся меня. Я буду бороться с этим преступлением до последнего вздоха».

Она получила ожоги 80 процентов тела и умерла в больнице через пять дней.

Международные правозащитные организации приветствовали вердикт суда, хотя и с ремаркой о неприятии смертной казни.

В свою очередь, мы добавим, что сексуальное домогательство само по себе заслуживает сурового наказания, но еще более отягчающим обстоятельством является то, что такие вещи происходят в медресе (!) со стороны учителя (!), который должен своим ученикам быть настоящим примером пророческого поведения. Убийство же, организованное таким учителем из тюрьмы, и совершенное учениками (!) медресе, это дно, с которым необходимо бороться самыми суровыми мерами, вплоть до смертной казни.