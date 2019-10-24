Кайс Сайед присягнул в качестве нового президента Туниса

Избранный президент Туниса Кайс Сайед дал присягу в среду перед Национальным собранием (парламентом).

Бывший профессор права был избран главой государства на президентских выборах 13 октября.

«Никто не может действовать выше закона», - сказал Саид после выступления на церемонии приведения к присяге.

Он поклялся, что «свобода нашего народа не будет отнята ни под каким оправданием».

Новоизбранный президент пообещал противостоять терроризму всеми доступными средствами, а затем пообещал оказать поддержку делу Палестины.

Сайед является восьмым президентом Туниса с тех пор, как страна получила независимость в 1956 году, и вторым после революции 2011 года, свергнувшей автократа Зин аль-Абидина Бен Али.