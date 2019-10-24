Саудовский король назначил нового министра иностранных дел королевства

Король Саудовской Аравии Салман назначил принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда новым министром иностранных дел королевства, менее чем через 10 месяцев после вступления в должность его предшественника.

О назначении в среду сообщило официальное агентство Саудовское новостное агентство, которое сослалось на королевский указ.

Принц Фейсал последние несколько месяцев работал послом Саудовской Аравии в Германии, а ранее - политическим советником в посольстве в Вашингтоне. Его предыдущая деловая карьера в оборонной промышленности заключалась в том, что он был председателем совместного предприятия с авиастроительной компанией Boeing.

Новый министр сменил на посту Ибрагима аль-Ассафа, который был назначен государственным министром, добавляет указ.

Уходящий бывший министр заменил Аделя аль-Джубейра в декабре 2018 года.

В то время его назначение было широко расценено как попытка улучшить имидж королевства после кризиса, вызванного убийством журналиста Джамаля Хашакджи и более пристальным вниманием к продолжающейся войне в Йемене.

Саудовская Аравия, ключевой союзник Соединенных Штатов в противостоянии Ирану, в прошлом году подверглась резкой критике со стороны Запада в связи с нарушениями прав человека, включая убийство Хашакджи и участие в разрушительной войне в Йемене.

Согласно другому королевскому указу, также опубликованному в среду, Салех бин Насер бин аль-Али аль-Джассер заменил Набиля бин Мухаммада аль-Амуди на посту министра транспорта.

Из указа неясно, будет ли у Аль-Амуди другая правительственная должность. В прошлом месяце он был назначен в совет директоров государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco, который планирует частичное размещение акций.

Королевство недавно пережило всплеск напряженности со своим региональным конкурентом Ираном, в связи с нападениями на саудовские нефтяные объекты в прошлом месяце, что временно вдвое сократило добычу нефти в королевстве и вызвало резкий рост цен.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность, но американские чиновники обвинили Тегеран, заявив, что у повстанцев не было возможностей для такого удара по отдаленным объектам.

Тегеран отрицает свою причастность и предупреждает о «тотальной войне» в случае любого нападения на его территорию.