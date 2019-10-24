Албания раскрыла у себя иранскую парамилитарную организацию

Албанская полиция заявила в среду, что она обнаружила иранскую парамилитарную сеть, которая якобы планировала нападения в Албании на изгнанных членов иранской группировки, стремящейся свергнуть правительство в Тегеране.

Начальник полиции Арди Велиу заявил, что иностранное крыло Корпуса стражей исламской революции действовало как «активная террористическая ячейка», нацеленная на членов Моджахедин-э Халк (МЭК, Организация моджахедов иранского народа) в Албании.

Велиу не сказал, в чем заключался предполагаемый заговор, и были ли арестованы члены этой ячейки.

В заявлении полиции утверждалось, что двое высокопоставленных иранских чиновников руководили ячейкой из Тегерана. Также сообщается, что сеть предположительно была связана с организованными преступными группировками в Турции и использовала бывшего члена МЭК для сбора информации в Албании.

По словам Велиу, еще одно запланированное нападение на группу в Албании со стороны иранских правительственных агентов было сорвано в марте во время празднования дня Султан Невруз.

В прошлом году Албания уже выслала посла Ирана и еще одного иранского дипломата по обвинению в незаконной деятельности, угрожающей безопасности Албании.

Моджахедин-э Халк считается незаконной террористической организацией в самом Иране. В 2012 году Государственный департамент США также объявил МЭК террористической организацией. Тем не менее сейчас, на фоне американо-иранского конфликта, отношение Вашингтона к МЭК скорее неоднозначное, и организация явно не страдает от преследования. Около 2500 членов организации переехали в Албанию из Ирака в 2014 году.