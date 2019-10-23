Российские силовики с начала года провели 80 обысков в Крыму

С начала нынешнего года российские силовики провели в аннексированном Крыму 80 обысков, 126 задержаний и 282 ареста. Об этом на пресс-конференции рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Эскендер Бариев, как сообщает издание Крым.Реалии.

КРЦ занес в списки политзаключенных 99 человек, 80 из них – крымские татары. По словам Бариева, 88 из 99 находятся в СИЗО или колонии, 11 – те, что получили условные приговоры или находятся под домашним арестом.

Из 80 обысков 62 проходили в домах крымских татар. Бариев отмечает, что большая часть обысков имеет политический или религиозный подтекст, чаще всего российские силовики их связывают с якобы участием крымчан в запрещенных в России организациях: «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы», а также в «незаконных вооруженных формированиях».

По словам менеджера по коммуникациям центра Эльвира Сагирмана, с начала года в оккупированном Крыму 578 раз нарушили право человека на справедливый суд, 408 из этих случаев касались крымских татар.

Крымскотатарский Ресурсный Центр – общественная организация, созданная с целью повышения уровня политической и общественной активности крымских татар, содействия защите прав и свобод крымскотатарского народа, сохранения национальной самобытности крымских татар, продвижения крымскотатарской культуры.