Аданское соглашение: что это такое?

На протяжении последних нескольких лет, и особенно в последние недели и дни, Аданское соглашение у всех на слуху. Именно это соглашение стало главным фактором, придающим легитимность турецкой операции в Сирии. «Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане в 1998 году, дает Анкаре право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории», - пояснил Эрдоган в начале этого года.

Что же такое Аданское соглашение? Это соглашение, которое Турция и Сирия подписали в турецком городе Адана в 1998 году, и которое разрядило напряженность, из-за которой две страны оказались на грани войны.

Сирийско-турецкие отношения были напряженными с конца Первой мировой войны и демаркации границ между Сирией и Турцией, двумя наследниками Османской империи.

В 1990-х годах эти отношения достигли точки кипения, когда турецкое правительство решило построить огромную систему плотин на реках Евфрат и Тигр, которые начинаются в восточной Турции, протекают через Сирию и заканчиваются в Ираке - угрожая потоку воды в Сирию и ставя под угрозу его сельскохозяйственные районы.

В ответ сирийское правительство усилило поддержку базирующейся в Сирии сепаратистской марксистской группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), которая вела партизанскую войну внутри Турции.

Соглашение в Адане было результатом посреднических усилий Египта и Ирана и удовлетворило требования Турции о том, чтобы Сирия прекратила свою поддержку РПК, объявила группу террористической организацией, и изгнала из страны ее лидера Абдуллаха Оджалана.

Позднее Одалан был схвачен турецкой разведкой после того, как он покинул Сирию. Его приговорили к пожизненному заключению в турецкой тюрьме, где он сейчас и находится.

Соглашение также предусматривало, что Турция и Сирия заключают взаимную сделку, в рамках которой обе страны воздерживаются от участия в военной деятельности, которая может поставить под угрозу безопасность друг друга.

Хотя соглашение все еще технически в силе, с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция добивалась смещения диктатора Башара Асада, серьезно подрывая дипломатические связи между Анкарой и Дамаском.

Россия - верный союзник Асада - предложила во вторник во время встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы любое сирийско-турецкое сближение основывалось на Аданском соглашении.

Однако, по мнению многих аналитиков, у этого предложения есть серьезные препятствия.

Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что правительство Асада "не в состоянии" осуществить условия Аданского соглашения.

В соответствии с соглашением Турция имеет право преследовать бойцов РПК на расстоянии до 5 км внутри границы с Сирией, но турецкие войска не могут оставаться там надолго.

Во вторник Эрдоган и Путин договорились о создании «безопасной зоны» на северо-востоке Сирии, и боевики Отрядов народной самообороны, связанные с РПК, теперь вынуждены покинуть обширную территорию.

«Если Сирия и Турция применят формулу Аданы к текущей ситуации, это не будет в интересах Турции, так как она ограничивает ее [военное] присутствие и заставляет ее признать режим Асада», - говорит сирийский эксперт Джамаль Барут из Арабского центра политических исследований в Катаре.

Барут сказал, что если обе страны согласятся подписать соглашение по Адане без каких-либо изменений, это также осложнит связи режима Асада с боевиками РПК, а ведь сейчас они объединились в ответ на военную кампанию Турции в северной Сирии.

«Если не использовать формулу Аданы, нынешняя турецкая операция в глубине сирийских территорий не будет иметь никакого другого значения, кроме агрессии против территорий суверенного государства», - заявил сирийский аналитик, базирующийся в Москве, Махмуд аль-Хамза.

Аль-Хамза заявил, что Анкара может использовать сделку в Адане для юридического обоснования турецких операций внутри Сирии, поскольку в соответствии с соглашением 1998 года Сирия обязана запретить боевикам РПК использовать свою территорию в качестве плацдарма для нападений внутри Турции.

«Турция осознает свою цель удаления [курдских вооруженных группировок] ... подальше от границ, чтобы они больше не угрожали ее национальной безопасности», - добавляет он.

Аналитики считают, что для содействия продолжению турецких операций Анкара также должна признать легитимность правления Асада над Сирией.

Аль-Хамза утверждает, что Россия хотела бы, чтобы у правительства Аль-Асада была возможность вновь появиться в качестве единственной законной силы и воссоединить разрушенную войной страну.

«Самым большим неудачником во всем этом, помимо сирийского народа, являются [курдские вооруженные группы], которые исчерпали свою полезность для всех конкурирующих интересов в Сирии», - сказал аль-Хамза.

Здесь вероятно стоит добавить, что помимо РПК такими же неудачниками оказываются и группы сирийской оппозиции, ибо признание турками Асада это окончательная смерть их дела.

Разумеется, турки попробуют интерпретировать Аданское соглашение в свою пользу. Однако, надо понимать, как изменилась ситуация с 1998 года. Тогда Турция была сильной, а Сирия слабой. На стороне Турции стояли США и Израиль (который готов был открыть второй фронт против Дамаска одновременно с началом турецкой операции). Сегодня на стороне Дамаска, уничтожающего своих врагов одного за другим, стоит мощь Москвы. У Турции же просто не осталось союзников.

Исходя из всего этого, крайне маловероятно, что Аданское соглашение не останется пересмотренным или что будет принято его турецкое толкование.