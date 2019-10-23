Ливанская армия пресекла провокацию шиитских организаций

Ливанская армия в понедельник вечером не позволила шествию мотоциклистов с флагами движений "Хизбалла" и "Амаль" въехать в два центральных места протестов в Бейруте - площадь Риад Солх и Площадь мучеников.

«Хизбалла» и «Амаль» - две основные шиитские политические партии в Ливане. У обоих есть министры в ливанском правительстве, а лидер «Амаль» Набих Берри также является спикером ливанского парламента.

Протестующие выделяют Берри и его жену Ранду в качестве примеров коррупционной системы патронажа, против которой они выступают.

Сообщается, что Берри накопил колоссальное личное состояние за свои двадцать семь лет в качестве спикера парламента.

«Хизбалла» и «Амаль», однако, отрицают, что байкеры были членами их движений.

Процессия байкеров, поддерживающих Берри, также направилась к дворцу Айн-эль-Тине в западном Бейруте. Мотоциклисты с флагами «Амаль» и «Хизбаллы» также были замечены в других частях центрального Бейрута.

Напомним, что спикер парламента обладает большей властью в Ливане, чем в большинстве стран.

В соответствии с неформальным Ливанским национальным пактом 1943 года, в Ливане была создана межконфессиональная система правления, при которой спикер всегда должен быть шиитом, президент Ливана всегда является христианином-маронитом, а премьер-министр всегда мусульманином-суннитом.

Начавшиеся в четверг антикоррупционные протесты, вызванные серьезным экономическим и долговым кризисом, беспрецедентны по своим масштабам и отбрасывают все устоявшиеся ливанские сектантские и идеологические линии.

Протестующие призывают к уходу всего ливанского правящего класса, в который входят политики из разных конфессий и партий.

В понедельник премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о серии реформ в ответ на протесты, включая сокращение зарплат министров и упразднение министерства информации.

Тем не менее, они были отклонены протестующими, которые пообещали остаться на улицах.