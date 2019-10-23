Газе не хватает 200 миллионов долларов на восстановление разрушенных домов

Палестинский депутат Джамал Аль-Худари заявил позавчера, что дефицит бюджета для восстановления домов, разрушенных во время израильского наступления на Газу в 2014 году, составляет 200 миллионов долларов, сообщает «Кудс Пресс».

В пресс-релизе Аль-Худари заявил, что многие региональные доноры не выполнили обещания, которые они дали пять лет назад после разрушительного израильского наступления.

Аль-Худари призвал доноров выполнить свои обязательства по восстановлению разрушенных домов, считая это «этическим, гуманитарным и юридическим» обязательством.

Между тем он подчеркнул важность снятия 13-летней израильской осады, которая парализовала все сферы жизни в Газе, страдающей от острой нехватки жилых домов для удовлетворения потребностей своего населения.

Он подчеркнул, что израильская осада Газы является незаконной и нарушает все международные законы и конвенции, включая Женевские конвенции и Международную декларацию прав человека.

Всеобщая федерация палестинских профсоюзов сообщила в прошлом году, что в результате осады безработица в анклаве удвоилась почти до 50 процентов, увеличившись с 27,2 процента до 2007 года.

Из-за запрета на ввоз топлива единственная электростанция в Газе была вынуждена отключиться, оставив гражданским лицам только 4 часа электроэнергии в день и дальнейшее обострение гуманитарного кризиса.