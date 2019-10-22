Дагестанец провел одиночные пикеты в Москве против беспредела силовиков

Дагестанец Герей Бартыханов провел одиночные пикеты в Москве перед Останкино и на Красной площади. Как сообщают «Кавказ.Реалии» причиной протестов стали его отношения с силовиками в родной республике.

Бартыханов требовал "остановить в Дагестане беспредел в отношении него" со стороны сотрудника управления СКР по городу Буйнакск Рашида Абакарова, судмедэкспертов Гаджи Магомедова и Гаджимурада Магомедова, а также капитана полиции по Ботлихскому району Камалдина Курамагомедова.

Проблемы у Бартыханова начались в марте 2014 года, когда в его машину врезался автомобиль Курамагомедова. Как пояснил Бартыханов в беседе с "Кавказ.Реалии", полицейский выехал в Махачкалу без рапорта и разрешения начальника полиции. Из Махачкалы обратно он выехал в нетрезвом состоянии.

Однако, считает Бартыханов, сотрудник СУСК Абакаров скрывает обстоятельства ДТП в пользу Курамагомедова: "В совместном сговоре с судмедэкспертами Гаджи Магомедов и Гаджимурад Магомедов указали в документах, что у меня среднее заболевание. Если его объявят тяжким, то на Курамагомедова возбудят уголовное дело".

В настоящее время документы Бартыханова отправлены судом в Москву в Главное бюро судебной экспертизы, ему предстоит очень серьезная операция на бедро (после ДТП у него одна нога стала короче другой).