Израиль участвует в бахрейнской конференции - нормализация сионизма продолжается

Иран и ХАМАС осудили участие Израиля в совещании по безопасности на море под руководством США, которое состоялось в воскресенье в Бахрейне, на фоне растущей нормализации в отношениях между еврейским государством и странами Персидского залива.

Руководитель отдела по борьбе с терроризмом министерства иностранных дел Израиля Дана Бенвенисти присутствовала на встрече Рабочей группы по морской и авиационной безопасности в Манаме. Это крайне редкий случае, когда израильский чиновник посещает Бахрейн.

Бахрейн и Израиль не имеют официальных дипломатических отношений, но арабские государства Персидского залива и Израиль все чаще нормализуют отношения, сотрудничая против угрозы со стороны Ирана.

Манамская конференция является продолжением ближневосточной конференции под руководством США в Варшаве, которая прошла в феврале 2019 года и была посвящена влиянию Ирана и предполагаемой поддержке терроризма в регионе.

США пытаются сформировать морскую коалицию для обеспечения безопасности морских торговых путей после серии атак на танкеры в Персидском заливе, в которых обвиняют Иран.

Иран отрицает какую-либо причастность. Иранский танкер также был поражен ракетным ударом в Красном море у саудовского порта Джидда в начале этого месяца.

«Авиационная и морская безопасность стоят на первом месте в политической повестке дня в регионе», - заявил на открытии конференции министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед аль-Халифа.

Однако официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави не согласился с участием «сионистской делегации» на конференции, заявив, что «прискорбно, что страна, которая называет себя исламской, нормализует отношения с сионистским образованием [Израиль]. Иран осуждает этот акт».

ХАМАС также осудил участие Израиля, заявив, что «стороны, которые нормализуют отношения с [израильской] оккупацией», несут ответственность за акты агрессии Израиля против палестинцев.

Более 60 стран участвуют в конференции по безопасности на море. Иран не был приглашен.