В Кувейте арестовали мужчину в костюме Джокера

Кувейтский блогер был арестован полицией за то, что бродил по улицам Кувейта в костюме Джокера.

Ибрахим аль-Хабаби выложил свою фотографию в Интернете. Фотография широко разошлась в социальных сетях и в конечном итоге привела к его аресту.

Хабаби опубликовал серию изображений для более чем 182 000 подписчиков в Instagram, а также два видеоролика.

Видео были просмотрены тысячи раз и получили сотни комментариев.

Источник в службе безопасности предупредил «граждан и жителей против совершения любых действий, которые дестабилизируют безопасность и распространяют страх».

Во время допроса в полиции звезда социальных сетей рассказал, что его вдохновил персонаж комиксов, который недавно стал сенсацией с выходом фильма «Джокер».

Фильм режиссера Тодда Филлипса, с Хоакином Фениксом в главной роли, набрал уже 737,5 млн. долларов после трех выходных и ожидается, что общие кассовые сборы превысят ошеломляющие 900 млн. долларов.

Фильм рассказывает о жизни и путешествии неудавшегося комика Артура Флека, который впал в состояние безумия после многих лет издевательств и изоляции, в конечном итоге превратившись в суперзлодея в маске Джокера.

Пока остается неясным, какие обвинения предъявят кувейтскому «Джокеру».