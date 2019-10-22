СДС казнили несколько мирных жителей перед отступлением из Рас-уль-Айн

Сирийские демократические силы (СДС) в воскресенье казнили семь мирных жителей, прежде чем покинуть район города Рас-уль-Айн, к северу от Хасака, северо-восточная Сирия, согласно местным сообщениям. Об этом сообщает издание The New Arab.

Согласно местным сообщениям, в городе Рас-уль-Айн убиты три человека из одной семьи по обвинению в формировании ячейки Сирийской национальной армии, протурецкого ополчения, которое в настоящее время ведет борьбу с СДС.

В сообщениях также говорится, что тело мирного жителя Абдуллаха Увейда, жителя деревни Америя в южной сельской местности Рас-эль-Айна, было найдено через неделю после его ареста боевиками СДС.

СДС также казнили двух своих бойцов, которые отказались воевать против Сирийской национальной армии и турецких сил в районе аль-Дарбасия к востоку от Рас-эль-Айна.

Ранее в тот же день СДС объявили о выводе войск из города Рас-уль-Айн, а Сирийская национальная армия опровергла информацию о том, что они ушли полностью, и подтвердила присутствие некоторых групп в южных кварталах города.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что СДС вывезли десятки автомобилей из города, и указало, что оно внимательно следит за выводом войск из безопасной зоны, контролируемой Турцией.

Это не единственное преступление СДС по отношению к мирным жителям. Журналистка Рена Нетждес в своем твиттере сообщила, что боевики СДС препятствуют выходу мирного населения из зоны боевых действий. Со ссылкой на свои местные контакты, сирийских курдов, некоторые из которых являются сторонниками СДС, она сообщает, что боевики не позволяют беженцам перебраться через границу с Ираком. Всех, кто пытается бежать, боевики отправляют обратно. Напомним, что похожие случаи уже происходили в Африне.