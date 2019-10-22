Ливан: протестующие отвергли правительственный план реформ

Премьер-министр Ливана Саад Харири в понедельник объявил о серии новых реформ и бюджете на 2020 год, но он не смог успокоить протестующих, которые продолжают выступать с требованием отставки правительства.

Утвержденные реформы включали такие меры как сокращение наполовину зарплат некоторых нынешних и бывших политиков, упразднение Министерства информации и других устаревших государственных учреждений и реформирование вялого государственного сектора власти, сказал Харири в телевизионной речи из президентского дворца, которая последовала за пятичасовым экстренным заседанием кабинета.

«Эти решения не предназначены для компромисса. Они не должны просить вас прекратить выражать свой гнев. Это ваше решение», - сказал Харири на телевизионной пресс-конференции.

С четверга сотни тысяч людей наводнили улицы, разгневанные политическими элитами, которые довели страну до коллапса.

По всей стране люди пятый день блокируют дороги, требуя новых выборов и нового кабинета во главе с советом неполитических судей.

По сообщению из Бейрута, объявленные реформы, которые также включали в себя обязательство принять законы о создании антикоррупционного комитета к концу года, не соответствовали требованиям протестующих о том, чтобы правительство подало в отставку и чтобы совет судей принял на себя руководство страной до проведения выборов.

Харири заявил, что поддерживает призыв демонстрантов к досрочным выборам.

«Мы услышали вас. Если ваше требование - досрочные парламентские выборы, решит только ваш голос. Я, Саад Харири, с вами в этом требовании».

Вскоре после того, как Харири выступил с речью, протестующие начали кричать «революция, революция». Протестующие всю ночь пели песни и продолжали митинговать в других частях страны, включая северный город Триполи и Сидон на юге.

Харири, обращаясь к протестующим, сказал, что меры, согласованные в понедельник, могут не соответствовать их требованиям, но послужат началом для достижения некоторых из них. Правительство должно работать, чтобы восстановить доверие людей, сказал он.

«Вы - компас, и ... ваше движение, откровенно говоря, и привело нас к этому решению сегодня», - добавил Харири, который сказал, что были предприняты большие шаги в борьбе с коррупцией и растратами.

Многие протестующие заявили, что не доверяют никакому плану нынешнего правительства, когда один демонстрант назвал обещания кабинета «уколом от боли».

Утвержденный бюджет на 2020 год не содержит новых налогов и предусматривает дефицит в размере около 0,6 процента, что намного ниже целевого уровня в семь процентов на 2019 год.

Реформы также включают план, согласно которому центральный банк страны и банковский сектор, которые заполнены денежными средствами, помогут сократить дефицит страны примерно на 3,4 млрд долларов в 2020 году.

Многие лидеры Ливана, в том числе влиятельный шиитский клирик Хасан Насралла, заявили, что отставка правительства в это время только усугубит кризис, охвативший маленькую средиземноморскую страну.