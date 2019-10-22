В умру без махрама: Саудовская Аравия готовит новые правила для женщин

Саудовский закон, запрещающий женщинам участвовать в малом паломничестве (умра) без сопровождения родственников мужского пола, скоро будет отменен, подтвердили власти на этой неделе на фоне попыток открыть королевство для туристов.

Женщины старше 18 лет больше не нуждаются в махраме, чтобы совершать малое паломничество, говорит вице-председатель Национального комитета хаджа и умры Абдуллах аль-Катхи.

Это решение было санкционировано властями, подтвердил аль-Катхи, и может быть выполнено до следующего сезона Рамадана.

Законодательство Саудовской Аравии в настоящее время предписывает, чтобы все женщины в возрасте до 45 лет сопровождались мужчинами-родственниками, включая мужа, отца, братьев по материнской и отцовской линии. Женщины старше 45 лет могут путешествовать в сопровождении других женщин.

Этот шаг вызван попыткой наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана изменить консервативное королевство с помощью стремительной либерализации, которая принесла в Саудовскую Аравию новые кинотеатры, концерты и спортивные праздники, в попытке диверсифицировать экономику от нефти.

В прошлом месяце Саудовская Аравия запустила визовую программу, позволяющую отдыхающим из 49 стран посетить одну из самых закрытых стран мира. В течение многих лет в страну допускались только иностранцы, мусульманские паломники и бизнесмены.