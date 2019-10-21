70 мирных иракцев погибли от голландской бомбы в 2015 году - голландские СМИ

В 2015 году по меньшей мере 70 мирных жителей были убиты в результате атаки голландского F-16 на завод по производству автомобильных бомб («шахидмобилей») ИГИЛ* в Ираке. Об этом сообщают голландские СМИ — газета NRC и телеканал NOS.

Это нападение, одно из самых кровавых в международных усилиях по борьбе с ИГ, уничтожило целый район в городе Хавиджа. Голландские министры всегда отказывались сообщать подробности о военных атаках в Ираке, ссылаясь на соображения безопасности.

Агентство Reuters сообщила в то время, что погибло 70 гражданских лиц, и заявило, что взрыв бомбы «вызвал серию вторичных взрывов, которые привели к тому, что окрестности в промышленном районе превратились в руины».

Через три недели Пентагон подтвердил гибель около 70 человек и заявил, что ведет расследование инцидента. Отчет по расследованию никогда не публиковался, но, согласно американским СМИ, завод бомбил американский военный самолет.

Министерство обороны Нидерландов отказалось подтвердить, причастны ли голландцы к взрыву, а министр обороны Анк Бийлевельд заявила в пятницу, что не может комментировать сообщения. Но NRC утверждает, что несколько источников сообщили, будто именно голландская бомба попала в завод. Этим летом исследователи NOS и NRC находились в Ираке, чтобы осмотреть место атаки и поговорить с выжившими и местными чиновниками. По их словам, было хорошо известно, что вокруг завода жили семьи беженцев.

Среди прочего, журналисты говорили с иракцем, который сказал, что он, как информатор, передавал эту информацию иракской армии. Достигла ли эта информация голландских ВВС, неясно.

Вопрос, который сейчас задают голландские СМИ — могли ли ВВС Нидерландов предотвратить атаку?

Голландские F-16 были развернуты в Ираке и Сирии в период с 2014 по 2016 год и в 2018 году в рамках большой международной коалиции. Кроме того, из Иордании было нанесено 2100 воздушных ударов. Целью миссии была борьба с ИГИЛ.

Место проведения бомбардировки было определено в международном штабе операции в Багдаде. Во втором штабе в Катаре вся имеющаяся информация была пересмотрена и, наконец, получила зеленый свет для атаки. Голландский представитель проверял имеющуюся информацию и должен был отказаться. Голландский пилот тоже мог бы отменить атаку, если бы посчитал слишком большим риск жертв среди гражданского населения.

По мнению Пентагона, инцидент стал настолько масштабным из-за огромного количества боеприпасов, хранящихся на заводе. Это вызвало второй взрыв, заявил генерал ВВС США Джон Хестерман после нападения, на пресс-конференции коалиции. По словам Хестермана, «процесс прицеливания» был очень осторожным, и была использована относительно небольшая бомба. Он не говорит о беженцах на месте.

Голландским депутатам только в прошлом году сказали, что жертвы среди мирного населения были «весьма вероятны» при нападении на завод по производству автомобильных бомб. Палата представителей никогда не была проинформирована о серьезности инцидента, даже когда парламентарии специально просили об этом. Они не были проинформированы о том, что инцидент в Хавидже вызвал гибель десятков мирных жителей.

Государственная прокуратура расследовала это дело в прошлом году и пришла к выводу, что нет оснований для продолжения расследования. Пентагон пришел к такому же выводу. Никто не проводил никакого расследования в самой Хавидже.

Разговоры с жертвами в Хавидже также показывают, что почти никто не получил никакой компенсации. По словам министра обороны Бийлевельд, выжившие родственники жертв могут сообщить о своем положении иракским властям. «Изначально иракские граждане должны были оказаться перед иракскими властями», - сказала она в нижней палате в мае.

Однако существует вероятность того, что Нидерланды сами возместят ущерб. «Если развертывание в Нидерландах неожиданно приведет к жертвам среди гражданского населения, в каждом конкретном случае будет оцениваться, есть ли основания для выплаты компенсации».

Родственники и жертвы в Ираке говорят, что обращались к иракскому правительству за компенсацией. Многие больше никогда ничего не слышали из Багдада. Власти Хавиджи подтверждают это. Другие жертвы говорят, что им пришлось заплатить взятку (!), прежде чем они получили возмещение.

В Нидерландах общество очень чувствительно к возможным жертвам среди гражданского населения в ходе военных операция, после резни в Сребренице в 1998 году, случившейся буквально на глазах у голландских миротворцев. Любое участие в военных миссиях должно быть разрешено парламентом.

А в целом стоит отметить безусловно позитивный пример того, как гражданское общество в Нидерландах, представленное журналистами, вытаскивает на свет то, что хотелось бы спрятать политикам и военным.

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