Боевики СДС эвакуировались из города Рас-уль-Айн

Боевики Сирийских демократических сил (СДС) ушли из осажденного сирийского пограничного города Рас-эль-Айн в рамках соглашения о прекращении огня с Турцией, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов.

Представитель СДС Кино Габриэль заявил, что у группировки не осталось бойцов в Рас-эль-Айне после воскресной эвакуации.

Но поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы, которые взяли под свой контроль большую часть Рас-эль-Айна на прошлой неделе в ходе турецкого наступления на северо-восток Сирии, начатого 9 октября, оспаривают это утверждение. Они говорят, что силы СДС все еще укоренились почти на тридцати процентах территории, сообщает Reuters.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что конвой из 86 автомобилей, в котором находились поддерживаемые США бойцы СДС, покинул пограничный город в направлении Таль-Тамра, другого города, расположенного примерно в 40 километрах к югу.

Предполагается, что выход СДС из Рас-эль-Айна станет стимулом для прекращения огня, которое вступило в силу вечером в четверг. Перемирие с тех пор остается весьма шатким и неоднократно нарушалось, причем обе стороны обвиняют друг друга в нарушении.

Перемирие поставило военную операцию Турции на «паузу» до конца недели, но спорадические столкновения разгорались ежедневно, а также имели место случайные обстрелы, особенно вокруг Рас-эль-Айна, где СДС были окружены силами под руководством Турции.

Сообщают, что вместе с боевиками СДС город массово покинули местные жители, опасающиеся бесчинств со стороны Сирийской национальной армии. Впрочем, согласно другим сообщениям, оставшиеся жители рады уходу СДС, так как это означает конец боевым действиям в их городе.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа договорилась о пятидневном прекращении огня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после жесткой критики внутри страны и за рубежом из-за того, что Вашингтон «предал» СДС и дал зеленый свет наступлению Анкары.

Вашингтон назвал ситуацию с безопасностью на севере Сирии «несостоятельной» для своих войск, и в воскресенье министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что около 1000 солдат, выводимых из региона, вместо этого будут перемещены в западный Ирак — что уже вызвало резкую критику, так как вся риторика Трампа про «вернем солдат домой» оказывается блефом.

Сам Трамп заявил на этой неделе, что Вашингтон не заинтересован в защите СДС - основного союзника США в многолетней кампании против ИГИЛ*.

В соответствии с соглашением о прекращении огня Анкара согласилась предоставить СДС 120 часов для вывода из так называемой «безопасной зоны», которую Эрдоган хочет установить вдоль границы Сирии с Турцией. В соглашении не указана зона отступления.

Эрдоган в воскресенье заявил, что ожидает от США выполнения своих обещаний, предупредив, что Турция возобновит свою военную операцию, если сделка будет сорвана.

Ранее он угрожал возобновить наступление, если вывод не будет завершен в течение пятидневного периода времени, установленного соглашением о перемирии.

Тем временем поступают сообщения, что между турецким лидером и СДС продолжаются разногласия относительно степени вывода последнего из приграничного региона.

Президент Эрдоган хочет, чтобы «безопасная зона» была длиной 450 км… и глубиной около 30 км. Но СДС с самого первого дня этого соглашения о прекращении огня заявили, что они выведут свои войска из района, значительно меньшего, чем эта территория, от Рас-эль-Айна до города Таль-Абьяд. Так что до вечера вторника, когда закончится срок перемирия, турецкое наступление может возобновится, если турки увидят, что СДС не вышли со всей требуемой территории.

И еще о разногласиях. Джемиль Байык, лидер РПК, базирующийся в горах Иракского Курдистана, призвал Отряды народной самообороны (ОНC) продолжить сражение против турецкой армии и не отступать от сирийских городов на границе. Тот факт, что ОНС все таки вывел свои силы из Рас-уль-Айна, и возможно отступит еще дальше, может указывать на разные взгляду у кандильского руководства РПК (Байык, Карайилан, Калкан и другие) и непосредственного командования ОНС (Мазлюм). И соответственно возникает вопрос, а действительно ли РПК и ОНС это одна организация. Впрочем, возможно это слишком поверхностные суждения, поскольку разногласия случаются даже в единых организациях. Да и призыв Байыка звучал более как риторический прием по воодушевлению бойцов, чем реальный военный план.

* - запрещены в РФ