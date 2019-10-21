Хуситский суд вызвал к себе мировых лидеров

Йеменский хуситский суд выдал повестки для целого ряда мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Их должны судить в связи с предполагаемыми военными преступлениями в Йемене.

В общей сложности 124 фигурам было приказано предстать перед судом для защиты от обвинений в военных преступлениях. Все их имена были опубликованы в газете Аль-Тавра.

В список включены политики всего мира, в том числе предшественник Трампа Барак Обама, бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, а также бывшие премьер-министры Великобритании Тереза ​​Мэй и Дэвид Кэмерон.

Был также упомянут ряд арабских лидеров, в том числе президент Йемена Абдур-Рабб Мансур Хади, который находится в изгнании в Саудовской Аравии с 2015 года.

В списке упоминаются ключевые политики ОАЭ, а также король Иордании Абдуллах и бывший президент Судана Омар аль-Башир.

В список включены представители высшего уровня саудовской монархии, в том числе король Салман и его сын, наследный принц Мухаммад бин Салман.

Также в список попали йеменские политики и журналисты более низкого уровня, что посчитали попыткой хуситов заставить замолчать их оппонентов.

Суд пригрозил, что тех, кто откажется явиться на заседание, будут заочно судить как беглецов.

Пока не поступало информации о том, как хуситы собираются вручить повестки Дональду Трампу, Бараку Обаме или Терезе Мэй. Также не известны другие детали. Например, интересно, дадут ли Трампу хуситского адвоката или разрешат привезти американского?