ОАЭ высвободили 700 миллионов долларов из замороженных иранских средств

Объединенные Арабские Эмираты освободили 700 миллионов долларов из замороженных иранских денег, - заявил в воскресенье член парламента Ирана государственному агентству новостей ICANA.

Депутат Акбар Торки рассказал, что средства были освобождены на фоне улучшения «валютных отношений» между двумя государствами.

«Валютные отношения ОАЭ с Ираном улучшились, и некоторые иранские обменные пункты в Дубае возобновили свою деятельность», - сказал Торки.

«Эмиратцы также поняли, что западные страны и Саудовская Аравия не могут обеспечить безопасность страны в нынешних условиях», - добавил он.

Торки также предположил, что высвобождение средств произошло в обмен на сотрудничество в области безопасности или помощь со стороны Ирана.

«ОАЭ позиционирует себя как Швейцария на Ближнем Востоке, но торговля, банковское дело, энергетика и авиация этой страны зависят от безопасности, и она знает, что она не сможет процветать без безопасности», - сказал он.

Замечания Торки последовали за высказываниями президента Ирана Хасана Рухани, который в понедельник заявил журналистам, что дипломатические отношения между Абу-Даби и Тегераном потеплели.

«В последние месяцы между Ираном и ОАЭ были установлены связи», - сказал Рухани на пресс-конференции.

«Некоторые должностные лица ОАЭ прибыли в Иран, а некоторые иранские официальные лица отправились туда. Отношения между Тегераном и ОАЭ в последние месяцы улучшились».

Иран в настоящее время находится под санкциями США, которые были введены после того, как администрация Трампа вышла из знакового ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами.

Санкции против Ирана не позволяют ему продавать свою нефть за границу и наносят ущерб его экономике.