"WhatsApp революция" в Ливане

Сотни тысяч ливанцев вышли на улицы в воскресенье, на четвертый день протестов против политического застоя и коррупции.

Демонстрации начались спонтанно в четверг в ответ на предложенный налог на звонки через WhatsApp и другие мессенджеры.

Хотя испуганное правительство быстро отказалось от планов, протесты превратились в требования о полном пересмотре политической системы Ливана. Демонстранты жалуются на меры жесткой экономии и на плохую инфраструктуру.

По данным Всемирного банка, более четверти населения Ливана живет за чертой бедности, в то время как политический класс страны практически не изменился после окончания разрушительной 15-летней гражданской войны в 1990 году.

Ливан занял 138 место из 180 в индексе коррупции Transparency International 2018 года, в то время как граждане страдают от хронической нехватки электроэнергии и воды.

В воскресенье вновь начались уличные митинги, когда тысячи людей стеклись в центральный Бейрут и другие места по всей стране, многие скандировали «революция» или «народ требует падения режима» - общие лозунги для демонстраций в других частях арабского мира.

Оказавшийся в осажденном положении премьер-министр Саад Харири назначил в понедельник вечером крайний срок для партнеров по коалиции, чтобы они поддержали реформы. Однако четыре министра партии маронитских христианских ливанских сил подали в отставку в субботу вечером.

Напомним, что политическая система Ливана была создана для баланса власти между религиозными группами страны, включая христиан, мусульман-суннитов, шиитов и друзов.

Протесты, которые уже называют «революцией WhatsApp», пользуются поддержкой широких слоев ливанского общества.

Протесты были в основном добродушными: одни люди поют или танцуют, в то время как другие играют в карты и курят кальян.

В Триполи, традиционно консервативном втором городе Ливана, протесты в субботу были похожи на музыкальный фестиваль с ди-джеями и танцевальной музыкой.

Но хотя демонстранты во многом едины в том, против чего они выступают - многие осуждают весь политический класс как воров и преступников - им пока не хватает четкого набора требований.

Выступая в пятницу, Харири не сказал, что произойдет, если правительство не поддержит ключевые реформы к вечеру понедельника, когда 72-часовой срок ( его кстати широко осмеяли среди протестующих и в социальных сетях) подойдет к концу.

По данным министерства финансов, Ливан является одной из стран мира с наибольшей задолженностью, его дефицит составляет около 86 миллиардов долларов - более 150 процентов валового внутреннего продукта.

Общественный гнев вспыхнул после того, как парламент утвердил бюджет жесткой экономии в июле в рамках усилий по проведению реформ, которые необходимы, если Ливан собирается получить более 11 миллиардов долларов в виде экономической помощи, обещанной международными донорами в прошлом году.

В последние годы экономический рост резко упал, а политический тупик усугубился последствиями восьмилетней войны в соседней Сирии.

Протесты в Ливане, также как аналогичные движения в Судане, Алжире, Египте и Иордании, в очередной раз свидетельствуют, что Арабскую весну рано похоронили. Все те же причины, что заставили людей почти 10 лет назад выйти на улицы в Тунисе, Ливии и Сирии, продолжают побуждать людей к протестам и сегодня. Не помогает даже привычная мантра в духе "Вы что, хотите как в Сирии?".