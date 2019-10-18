Африканские беженцы платят, чтобы попасть в ливийские тюрьмы — ООН

Африканские беженцы в Ливии настолько отчаялись, что некоторые дают взятки лишь бы их поместили в депортационные центры, в надежде на то, что в конечном итоге их переселят из разрушенной войной страны. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

Напомним, что беженцы уже оказывались под огнем воюющих сторон в ходе нынешней гражданской войны. Удар с воздуха со стороны сил Халифы Хафтара в июле убил более 50 человек в беженском изоляторе Таджура в Триполи. Этот инцидент усилил давление на страны, пытающиеся найти безопасное убежище для пойманных в ловушку беженцев и мигрантов.

Но, несмотря на продолжающиеся обстрелы и воздушные удары - в результате боевых действий с апреля погибли уже более 1000 человек и 28 000 сами стали внутренними беженцами - лишь немногие страны согласились вывезти беженцев из Ливии, сказал Верховный комиссар США по делам беженцев (УВКБ).

«На сегодняшний день 14 государств объявили о 6 611 местах переселения… Вот и все», - сказал на брифинге специальный посланник УВКБ ООН по ситуации в центральной части Средиземного моря.

Среди них Канада, Норвегия и Италия, в то время как Нигер и Руанда предложили другим временное убежище, сказал он.

«Есть много стран, которые могут предложить места для переселения, но они этого не делают», - добавил он.

Ливия стала основным каналом для африканцев, спасающихся от войны и нищеты и пытающихся добраться до Европы, после того, как в 2011 году был свергнут бывший лидер Муамар Каддафи. С 2017 года количество попыток пересечь море резко сократилось на фоне совместных усилий стран ЕС по блокированию маршрутов.

По словам Кочетела, в Ливии проживают 45 000 зарегистрированных беженцев и лиц, ищущих убежища, а также около 650 000 мигрантов, многие из которых нашли там работу.

По его словам, более 5000 беженцев и мигрантов содержатся в 19 официальных местах содержания под стражей, некоторые из которых контролируются вооруженными группами. Еще неизвестное количество содержится в центрах, управляемых торговцами людьми. Правозащитные организации говорят, что злоупотребления распространены повсеместно, включая избиения и принудительный труд.

По словам Кочетеля, среди задержанных есть те, кто отправился на лодках в Европу и был возвращен ливийской береговой охраной. Он подчеркнул, что Ливия это не безопасная страна для убежища.

«И здесь есть столь отчаянные люди, что они иногда платят, чтобы попасть в места заключения. Иногда они чувствуют себя лучше защищенными в депортационном изоляторе, чем снаружи», - сказал Кочетел.

Как говорит Кочетел, на свободе беженцы очень часто становятся жертвами торговцев людьми, их похищают, чтобы получить за них выкуп, а иногда подвергают пыткам.

«Некоторые люди не чувствуют себя в безопасности во многих городских центрах в Ливии. Поэтому некоторые из них предпочитают быть задержанными, даже если условия в этих центрах содержания не очень хорошие. Другие пытаются подкупить их, чтобы проникнуть в центр заключения, в надежде, что УВКБ ООН их переселит», - добавил Кочетел.