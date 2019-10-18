Американцы разбомбили свою базу в Сирии

Американские самолеты в среду нанесли авиаудары по собственной военной базе в Сирии, чтобы уничтожить боеприпасы, оставшиеся после вывода американских войск.

Самолеты бомбили цементный завод к югу от Кобане, который служил координационным центром для возглавляемой США коалиции в борьбе против группировки ИГИЛ*.

Представитель коалиции полковник армии США Майлс Кэггинс говорит, что удары F-15E были заранее спланированы и уничтожили боеприпасы, хранящиеся на цементном заводе Лафарж.

Он говорит, что весь персонал коалиции и «необходимое тактическое снаряжение» покинули базу до удара.

Большая часть из 1000 американских солдат в Сирии будет выведена в ближайшие дни и недели из-за вторжения Турции в северную Сирию и нападения на СДС.

Решение Трампа вывести войска вызвало критическую реакцию, и высокопоставленные члены обеих американских партий осудили этот шаг.

В четверг конгрессмен-республиканец Адам Кизингер осудил авиаудары по бывшей американской базе в Сирии.

«Мы специально бомбили нашу собственную базу, потому что Дональд Трамп не оставил времени для правильной эвакуации. И это та Америка, веря в которую, вы выросли?»

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов в среду осудила Дональда Трампа за поспешный вывод американских войск из северной Сирии. Этот шаг стал редким случаем совместной двухпартийной реакции на спорную политику американского президента.

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