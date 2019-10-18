Гана пожертвуют деревья страдающему от лесных пожаров Ливану

Гана пожертвует деревья, чтобы восстановить ливанские леса после разрушительных пожаров, которые разорили южные и центральные районы страны в начале этой недели.

Лидер Высшей комиссии по оказанию помощи в Ливане Мохаммад Хаир подтвердил пожертвование от западноафриканской страны, сообщает The New Arab.

Хаир получил звонок от ливанского посла в Аккре, который сообщил, что Гана готова прислать саженцы и деревья для устранения ущерба, вызванного лесными пожарами.

Пожертвование Ганы на самом деле является лишь последним в серии международных усилий по оказанию помощи.

«Мы связались с европейцами, которые отправят помощь», - заявил премьер-министр Саад Харири во вторник.

Кипр предоставил два самолета для борьбы с пожарами вместе с 200 машинами гражданской обороны Ливана.

Министр внутренних дел Ливана Рая аль-Хасан написала в Твиттере, что во вторник она председательствовала на заседании комитета по реагированию на бедствия. Она сказала, что Греция также отправит вертолеты, а Иордания тоже поможет.

Напомним, что по меньшей мере, 180 человек получили ранения в результате пожаров.

Один добровольный пожарник, 32-летний Салим Абу Муджахед, скончался в результате сердечного приступа, пытаясь потушить пожары в своем родном городе Бетатер в горах Шуф.

Пожарные отчаянно пытались потушить по крайней мере 103 лесных пожара, бушевавших по всей стране во вторник. Эти пожары, начавшиеся в понедельник утром в районе Чуф в центральном Ливане, быстро распространились в одночасье.

Министр внутренних дел Хасан сказал, что большинство пожаров было потушено к утру среды.

Сухая погода и сильный ветер способствовали распространению пожаров, а на видео можно заметить, как жители в ужасе покидают свои дома.