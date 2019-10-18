Афганистан: «беспрецедентные потери» за июль-сентябрь

«Беспрецедентное» число гражданских лиц было убито или ранено в Афганистане в период с июля по сентябрь этого года, говорится в новом докладе ООН, который назвал насилие «абсолютно неприемлемым».

В отчете, опубликованном в четверг, говорится, что «антиправительственные элементы» впервые в этом году стали причиной большего числа жертв, чем американские и проправительственные силы.

Цифры - 1174 случая смерти и 3139 раненых с 1 июля по 30 сентября - на 42 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 41 процента жертв это женщины и дети.

Все это сделало период июль-сентябрь нынешнего года самым кровавым периодом в самой продолжительной в мире войне с тех пор, как Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала собирать данные в 2009 году.

По последним данным, общее количество жертв за первые девять месяцев 2019 года превысило 8 000, причем большинство из них были вызваны атаками самоубийц или самодельными взрывными устройствами (СВУ).

По данным МООНСА, «антиправительственные боевики» несут ответственность за 62 процента всех жертв в этом году, хотя потери, вызванные проправительственными силами, также выросли на 26 процентов.