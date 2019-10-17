Таджикистан ужесточает наказания за пытки

В Таджикистане ужесточают наказание за пытки. Отныне лица, виновные в применении пыток и жестокого обращения, будут приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 15 лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс республики приняли депутаты нижней палаты парламента 16 октября, сообщает издание «Озоди».

Ранее статья 143.1 («Пытки») УК Таджикистана предусматривала, помимо лишения свободы, альтернативное наказание в виде штрафа в размере от 365 до 912 показателей для расчетов. Парламентарии исключили из кодекса штраф как меру наказания виновного в пытках.

Кроме того, должностные лица, осужденные за пытки, после окончания срока заключения будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет (ранее — до пяти лет).

Выступая перед депутатами, министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод отметил, что поправки приняты в соответствии с рекомендациями профильного Комитета ООН и согласно Национальному плану страны по противодействию пыткам. «Внесение поправок в Уголовный кодекс является предупреждением для тех, кто прибегает к недозволенным методам, – пыткам и насилию», — сказал он.

В Таджикистане распространено применение пыток органами предварительного следствия и дознания. По сообщениям в СМИ, жестокое обращение практикуется и в местах лишения свободы. В 2018 году членами Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в стране было зарегистрировано 44 обращения о применении насилия со стороны силовиков. Однако до суда доходят далеко не все виновные, и зачастую уголовные дела возбуждаются по другим статьям – «Злоупотребление служебным положением», «Превышение должностных полномочий» или «Халатность».

В общем, посмотрим как все это будет выполняться на практике. Может быть действительно власти Таджикистана решили побороться с пыточной системой, но пока что выглядит все больше как очередное пускание пыли в глаза международной общественности рахмоновским режимом.