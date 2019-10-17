Amnesty International заступилась за Абдулмумина Гаджиева

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Организация сообщает, что в уголовном преследовании журналиста, а также обысках, проведенных 2 октября в редакции газеты "Черновик", где он работал, она видит преследование свободы слова и очередную попытку властей оказать давление на одно из самых популярных независимых СМИ Дагестана.

"Нетерпимость российских властей к свободе слова на этот раз вылилась в очередную волну преследований газеты 'Черновик', включая обыск в редакции, и еще одно надуманное дело против журналиста. Эта нетерпимость видна даже в том, насколько топорно следствие пытается уличить Абдулмумина Гаджиева в преступной деятельности", — считает исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

Правозащитная организация после изучения информации по делу Гаджиева уверена, что обвинения в отношении журналиста сфабрикованы и что его преследуют исключительно за профессиональную деятельность.