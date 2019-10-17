Король Марокко помиловал журналистку, обвиняемую в совершении аборта

Король Марокко Мухаммад VI помиловал Хаджар Райссуни, журналистку, приговоренную к лишению свободы на год за внебрачный секс и аборт. Также были помилованы ее жених, врач и двое его коллег, сообщило министерство юстиции Марокко.

Министерство описало вмешательство короля Мухаммада как «акт сострадания и милосердия», добавив, что Райссуни и ее жених хотели создать семью на законных основаниях.

Дело Райссуни вызвало широкую критику со стороны как марокканских, так и иностранных правозащитников, которые назвали это нападением на свободную прессу и гражданские права.

Напомним, что внебрачный секс и аборты запрещены в Марокко.

Однако Марокканская ассоциация за права на аборты заявила, что от 600 до 800 абортов происходят незаконно каждый день. В 2018 году, согласно сообщению прокуратуры, было возбуждено 41 дело о незаконных абортах.

28-летняя Райссуни работает в независимой газете «Ахбар аль-Йом», которая критикует марокканское государство. Кроме того, она племянница мусульманского алима, который является бывшим лидером политически влиятельной исламистской группы.

Райссуни рассказала, что полиция забрала ее для медицинских проверок против ее воли и расспрашивал ее о работе в газете и о ее дяде.

Ее адвокаты и правозащитники заявили, что проверки без ее согласия равносильны пыткам.

В суде прокурор отклонил любое предположение о процессуальных нарушениях и заявил, что обстоятельства ареста Райссуни были законными, и дело не имеет никакого отношения к ее работе в качестве журналиста.

Райссуни и ее жених заявили в суде, что они заключили шариатский никах, но еще не оформили законный брачный контракт.

Полиция сказала, что они задержали ее, когда она выходила из клиники, которую они расследовали на предмет совершения абортов.

Однако Райссуни и ее доктор утверждают, что она была там, чтобы излечиться от тромба, и отрицают, что она якобы сделала аборт.