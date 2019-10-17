Письмо Трампа Эрдогану: "не будь дураком!"

«Не будь дураком», - предупредил Дональд Трамп своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в экстраординарном письме, отправленном в тот самый день, когда Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию. Текст письма стал широко известен лишь вчера.

Спустя три дня после того, как Трамп по сути дал зеленый свет на вторжение, выведя американские войска из региона, он заявил, что разрушит экономику Анкары, если вторжение зайдет слишком далеко.

На языке, лишенном дипломатических изысков, Трамп начал с прямой угрозы.

«Давайте договоримся», - написал Трамп в письме от 9 октября.

«Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я сделаю это».

«История будет благосклонно относиться к тебе, если ты сделаешь это правильно и гуманно», - сказал Трамп. «Она будет смотреть на тебя вечно, как на дьявола, если хорошие вещи не произойдут».

Лидер США сказал Эрдогану, что «многое» станет возможным, если он проведет переговоры с главой Сирийских демократических сил «генералом» Мазлумом Абди, которого Турция считает террористом, связанным с РПК в Турции. Существует информация, что Мазлум (Ферхат Абди Шахин), приемный сын Оджалана, возглавлял до 2012 года «Соколов свободы Курдистана» - ветвь РПК, занимающуюся городским террором. Он виновен в смерти как минимум 41 гражданского лица в Турции. Именно с этим "генералом" Трамп побуждает Анкару договариваться.

«Не будь крутым парнем. Не будь дураком», - закончил Трамп, добавив: «Я позвоню тебе позже».

Это письмо в пацанском стиле сейчас обсуждают по обе стороны океана, замечая, что оно больше похоже на переписку между мафиозными лидерами, чем на общение между главами государств. Но пожалуй самое яркое, что бросается при взгляде на письмо, это совершенно психотичная подпись Трампа.