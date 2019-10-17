Жители Дейр-эз-Зора протестуют против соглашения СДС с режимом Башара Асада

В среду в нескольких районах восточной Сирии начались акции протеста местных жителей против ввода сил режима в их города и деревни. Асадиты занимают эти населенные пункты после заключения соглашения между Сирийскими демократическими силами (СДС) и Дамаском.

Соглашение о допуске войск режима в районы, удерживаемые СДС, было заключено после того, как Турция начала операцию «Источник мира» в северо-восточной Сирии.

Протесты прошли в нескольких районах провинций Дейр-эз-Зор и Ракка, сообщают местные сетевые СМИ. Местные активисты призвали людей в этом районе протестовать против ввода сил режима, российской военной полиции и союзных ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Местная медийная сеть Deirezzor24 сообщает, что в провинции Дейр-эз-Зор возникли «напряженность и гнев» после ввода сил режима и их ополченцев в соседнюю провинцию Хассака. Протесты против режима вспыхнули в большинстве деревень к западу от города Дейр-эз-Зор.

Местные жители опасаются, что противники режима будут арестованы, а молодые люди будут призваны в армию Башара Асада.

В среду было замечено, как силы режима входят в две военные базы к северу от Ракки. Некоторые сторонники режима в Ракке напротив радуются вводу сил режима, они встречали его силы с асадитскими флагами и фотографиями Башара Асада.

Соглашение между СДС и режимом позволяет вводить асадитские войска в северные районы провинции Ракка на границе с Турцией. А у местных активистов, а заодно и всех честных людей, возникает вопрос:

«Консультировались ли курдские лидеры "Сирийских демократических сил» со своими арабскими соотечественниками, прежде чем принять решение передать города с арабским большинством режиму? Насколько вообще мнение местного населения, будь-то курды или арабы, учитывалось сторонниками «демократического конфедерализма»?