Авария в Саудовской Аравии: погибли 35 паломников

В Саудовской Аравии 35 человек погибли и четверо получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком. Как сообщает Al-Jazeera это случилось в провинции Медина.

В среду частный чартерный автобус с 39 паломниками из азиатских и арабских стран столкнулся с «тяжелым транспортным средством» в городе Аль-Ахал, сообщил официальный представитель Саудовского новостного агентства.

Агентство сообщает, что авария произошла около 7 вечера на дороге, связывающей Мекку с городом Медина.

Раненые были доставлены в больницу Аль-Хамна, и власти начали расследование.

Напомним, что в апреле 2018 четыре британских паломника погибли и 12 были ранены, когда их автобус столкнулся с топливозаправщиком.

В январе 2017 года шесть британцев, в том числе двухмесячный ребенок, погибли в микроавтобусе по пути в Медину после паломничества в Мекку.

В сентябре 2015 года в результате давки погибло до 2300 верующих, в том числе сотни иранцев. Считается, что это самая страшная катастрофа, когда-либо случившаяся во время хаджа.

Ранее в том же месяце 100 человек погибли, когда строительный кран упал во двор Большой мечети Мекки.