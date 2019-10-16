Суд оставил Абдулмумина Гаджиева под арестом

Советский районный суд Махачкалы вчера уже в четвертый раз продлил арест обвиняемому в финансировании терроризма руководителю отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву. Он останется под стражей до 13 ноября, сообщают Кавказ.Реалии.

Следователь обосновывал свое заявление тем, что якобы на свободе Гаджиев может "воспрепятствовать проведению следствия и создать искусственные доказательства своей невиновности". Он также добавил, что у Гаджиева много знакомых среди сотрудников правоохранительных органов, с помощью которых он может скрыться.

"Как же сторонник ИГ* может дружить с таким большим кругом сотрудников правоохранительных органов? Вы знаете много случаев, когда сторонники ИГ дружат с силовиками?", - спросил в ответ Абдулмумин Гаджиев у следователя. Вопрос остался без ответа.

Кроме того следователь заявил, что в связи с необходимостью проведения большого количества следственных мероприятий сроки предварительного следствия были продлены до 13 ноября 2019 года, до этого срока он ходатайствовал о продлении ареста Гаджиева.

Между тем адвокаты Гаджиева заявили о крайне неэффективной работе следствия. По их словам, за четыре месяца со дня задержания журналиста проведено только одно следственное мероприятие. Адвокаты и Гаджиев просили суд избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, но судья Далгат Гаджиев удовлетворил ходатайство следователя и продлил журналисту арест до 13 ноября.

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