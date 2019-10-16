Дональд Трамп назвал повод для санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп сослался на убийство курдской женщины-политика в качестве причины (или повода) для санкций, наложенных на Турцию. Об этом он сообщил в своем призыве к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, как передает Middle East Eye со ссылкой на турецкого чиновника.

В понедельник Вашингтон ввел серию санкций против турецких правительственных чиновников и учреждений в ответ на наступление Анкары на северо-востоке Сирии.

Перед объявлением санкций президенты Турции и США разговаривали по телефону, а Трамп рассказал, почему он теперь наказывает Анкару после того, как ранее, казалось бы, согласился на операцию Турции.

«Трамп упомянул пару причин введенных им санкций против Турции. Одним из аргументов, приведенных Трампом, было убийство лидера «Партии будещего» Сирии Хервин Халаф, бывшего члена сирийского политического крыла РПК - PYD», - сказал MEE турецкий чиновник.

«Он также упомянул другие вещи, такие как гибель мирного населения и бегство заключенных членов «Исламского государства»*.

Как сообщается, Халаф, 35-летняя правозащитницу, вытащили из ее машины вместе с водителем и другими гражданскими лицами, а затем расстреляли на обочине дороги.

Ее партия, возникшая в северо-восточной Сирии, ранее имела дело с официальными лицами США.

Первоначально ответственность за ее смерть возложили на боевиков ИГИЛ и обстрелы турецкой артиллерией. Однако затем обвинили про-турецких сирийских повстанцев. Этой версии придерживаются СДС и Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ).

В понедельник два высокопоставленных лидера из сирийской оппозиции заявили, что не знают наверняка о том, чтобы повстанцы под их командованием были ответственны за убийство.

Выступая на мероприятии в аналитическом центре в Анкаре, Хасан Хамада, министр сирийского оппозиционного правительства, под эгидой которого сражаются повстанцы, сказал, что казнь Халаф расследуется.

«Мы не знаем, что на самом деле произошло. У нас есть сомнения и мы будем расследовать инцидент с помощью наших сообщений. У нас есть комиссия, созданная для подобных нарушений», - сказал Хамада в ответ на вопрос MEE.

«Причины, приведшие к этим убийствам, не ясны. Убийство произошло на дороге в Хасаку, и она находится за пределами нашего операционного района. Преступники неизвестны».

Мустафа Седжари, политический лидер Сирийской национальной армии, заявил, что об убийстве Халаф сообщали союзные YPG вражеские СМИ.

«Мы не можем зависеть от их сообщений. Мы сомневаемся в них. Это должно быть проверено нами и третьей стороной. Это пропаганда, чтобы убедить молодых курдов быть на стороне YPG», - сказал он.

Тем не менее, Организация Объединенных Наций заявила, что, скорее всего в убийстве виновна группа Ахрар аш-Шаркия, одна из про-турецких повстанческих групп. Ответственность на Турцию, которая управляет этими группами, возложил на брифинге в Женеве представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Интересно, что целый ряд про-турецких групп в соцсетях говорили об убийстве Халаф как о деле, совершенном сирийскими повстанцами. В этой связи хотелось бы отметить, что мы видим, как турки по-прежнему совершают ту же ошибку, что совершали в свое время Османы. Зависимость османов от иррегулярных частей т. н. башибузуков не столько помогала в военном смысле, сколько нанесла огромный имиджевый ущерб. Военные преступления башибузуков на Балканах склонили западное общественное мнение на сторону России — всего через несколько лет после Крымской войны — и лишили важной международной поддержки Стамбул перед лицом российского наступления.

Вот и сейчас, вместо того, чтобы доверить совершение операции турецким регулярным частям, понимая, насколько пристально мир следит за событиями, Анкара делает ставку на иррегулярных повстанцев, которым незнакомы международные правила войны.

Разумеется мир полон лицемеров, и те же люди, которые критикуют Турцию и сирийских повстанцев, могут спокойно закрывать глаза на военные преступления Израиля, Саудовской Аравии, России, Индии и т. д. Но даже эти страны никогда не признаются в военных преступлениях своих армий, а если и признают, то представляют их единичными вопиющими случаями. Если же за вами нет поддержки вроде той, что есть у Израиля и КСА, а чуть ли не весь мир против вас, это значит, что любой шаг в Сирии должен быть совершен максимально аккуратно и осторожно.

В данном случае, резонанс был настолько очевиден, что Трамп уже не мог не отреагировать, ведь он сам пообещал «разрушить экономику» Турции, в случае если ее операция выйдет за рамки правил. Однако, многие аналитики считают, что его санкции являются превентивной мерой для отвода глаз. Дескать, Трамп наложил свои санкции, чтобы предотвратить более суровые и жесткие санкции со стороны Конгресса. Именно поэтому даже турецкая лира не отреагировала падением, как это бывало раньше. С этим похоже согласны члены Конгресса, которые недовольны санкциями Трампа и считают их слишком мягкими.

Анкара же считает, что санкции не являются ответом только на наступление в Сирии. Помимо штрафов, наложенных на министерство обороны, и повышения тарифов на сталь, министерство энергетики также было санкционировано.

Турецкие официальные лица считают, что это связано со спорным бурением Турции в Восточном Средиземноморье.

«Санкции турецкого министерства энергетики указывают на то, что некоторые люди в Вашингтоне хотят преследовать Турцию за бурением в Восточном Средиземноморье. В противном случае санкционировать министерство вообще не имеет смысла», - сказал турецкий чиновник.

* - запрещены в РФ