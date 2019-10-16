В Кашмире индийские оккупанты столкнулись с местными повстанцами

В оккупированном Кашмире разгорелась перестрелка между индийскими силовиками и вооруженными повстанцами. Это произошло впервые после того, как в регионе была восстановлена мобильная связь, что стало знаком своего рода нормализации.

Индийские солдаты в среду совершили налет на деревню на юге Кашмира после сообщений разведки о том, что там скрываются повстанцы, сообщает Reuters.

Подтвержденных сообщений о жертвах в результате последних боевых действий пока не было.

Напомним, что Индия в понедельник восстановила некоторые услуги мобильной связи в Кашмире, спустя два месяца после введения ограничения на связь.

Но уже в понедельник вечером снова была заблокирована возможность посылать СМС, из-за убийства водителя грузовика неизвестными боевиками.

Нью-Дели отрезал Кашмир от коммуникаций в августе, когда аннулировал особые права штата, отменив давние конституционные положения для региона с мусульманским большинством.

Это решение затронуло около семи миллионов человек в долине Кашмира.

5 августа индуистское националистическое правительство Моди отменило статью 370 индийской конституции, которая наделяла Кашмир частичной автономией, в результате чего единственный в Индии штат с мусульманским большинством пришел к наихудшему политическому кризису за последние 70 лет.

Этот шаг сопровождался развертыванием примерно 500 000 индийских военнослужащих и сотрудников службы безопасности. Силовики призваны противостоять повстанцам, которые борются за независимость Кашмира уже на протяжении десяткой лет.

Отмена особого статуса Кашмира сопровождалась задержанием сотен политических лидеров и активистов, включая как проиндийских политиков, так и тех, кто сопротивлялся индийскому правлению.