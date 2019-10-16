Саудовцы установили контроль над Аденом

Саудовские силы установили контроль над южным портом Аден в Йемене в рамках усилий по прекращению борьбы за власть между про-саудовским правительством Хади и южными сепаратистами.

На прошлой неделе Объединенные Арабские Эмираты, главный партнер Эр-Рияда по анти-хуситской коалиции, начали вывод войск из Адена, по-видимому, чтобы проложить путь к соглашению, которое положило бы конец местному противостоянию.

Сепаратисты, которых поддерживают ОАЭ, также являются частью коалиции.

Саудовская Аравия на прошлой неделе развернула дополнительные силы для замены сил ОАЭ в аэропорту Адена и военных базах в городе, сообщили Reuters два йеменских чиновника.

На прошлой неделе состоялась официальная передача города командующему из Саудовской Аравии. Теперь он будет осуществлять надзор за безопасностью в городе и его окрестностях.

Представитель коалиции и правительство Эмиратов пока не комментируют эту передачу.

В Саудовской Аравии в течение месяца велись непрямые переговоры между правительством Хади и лидерами сепаратистов. Источники сообщают, что обе стороны были близки к тому, чтобы согласиться с предложением Саудовской Аравии о предоставлении мест Южному переходному совету в кабинете министров и разворачивании сепаратистских вооруженных сил под командованием правительства.

Правительство Хади попросило ОАЭ прекратить вооружение и подготовку сепаратистских сил, в то время как сами ОАЭ считают, что правительство Хади неэффективно, и не доверяют другим группам, с которыми он связан.

Саудовская Аравия, возможно, решила объединить силы, стоящие за Хади, прежде чем ответить на предложение хуситов. Напомним, что хуситы предлагают прекратить нападения на Саудовскую Аравию, если коалиция остановит воздушные удары по Йемену.