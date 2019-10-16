Израиль арестовал палестинского губернатора Восточного Иерусалима

В понедельник израильские силовики арестовали палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гайта. Это случилось в ходе утреннего рейда в его доме в Сильване, в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Шади Мутур, секретарь партии ФАТХ, также был задержан во время рейдов израильских сил на палестинские дома в понедельник утром.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как хорошо вооруженные израильские солдаты арестовывают Гайта в его доме.

Палестинская комиссия по делам заключенных опубликовала заявление, осуждающее повторные аресты Гайта и Мутура.

Причина арестов остается неясной, поскольку израильская полиция еще не выпустила официальное заявление.

В последний раз Гайт был задержан в феврале на один день, а до этого - по двум отдельным случаям в период с октября по декабрь 2018 года.

Его предыдущий арест случился после того, как израильские власти запретили ему въезд на оккупированный Западный берег.

Напомним, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим в результате войны 1967 года и позднее аннексировал его, что никогда не признавалось международным сообществом.

Израиль считает, что весь город находится под его суверенитетом, в то время как палестинцы рассматривают восточный сектор как столицу своего будущего государства.

Деятельность Палестинской администрации в Иерусалиме запрещена Израилем.

В результате у ПА есть министр по делам Иерусалима и губернатор Иерусалима, но они располагаются в Аль-Раме, на оккупированном Западном берегу.