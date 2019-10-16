Израиль арестовал палестинского губернатора Восточного Иерусалима

В понедельник израильские силовики арестовали палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гайта. Это случилось в ходе утреннего рейда в его доме в Сильване, в оккупированном Восточном Иерусалиме.
Шади Мутур, секретарь партии ФАТХ, также был задержан во время рейдов израильских сил на палестинские дома в понедельник утром.
В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как хорошо вооруженные израильские солдаты арестовывают Гайта в его доме.
Палестинская комиссия по делам заключенных опубликовала заявление, осуждающее повторные аресты Гайта и Мутура.
Причина арестов остается неясной, поскольку израильская полиция еще не выпустила официальное заявление.
В последний раз Гайт был задержан в феврале на один день, а до этого - по двум отдельным случаям в период с октября по декабрь 2018 года.
Его предыдущий арест случился после того, как израильские власти запретили ему въезд на оккупированный Западный берег.
Напомним, что Израиль оккупировал Восточный Иерусалим в результате войны 1967 года и позднее аннексировал его, что никогда не признавалось международным сообществом.
Израиль считает, что весь город находится под его суверенитетом, в то время как палестинцы рассматривают восточный сектор как столицу своего будущего государства.
Деятельность Палестинской администрации в Иерусалиме запрещена Израилем.
В результате у ПА есть министр по делам Иерусалима и губернатор Иерусалима, но они располагаются в Аль-Раме, на оккупированном Западном берегу.