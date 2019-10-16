Не-Голунов: Кочесоко, Хасавов, Гаджиев и прочие

После того, как черкесский активист Мартин Кочесоко был освобожден из под ареста, а дело о хранении наркотиков, сфабрикованное против него, развалилось, могло показаться, что на Кавказе в кои-то веки повторилась счастливо закончившаяся история московского журналиста Ивана Голунова. Его, напомним, тоже арестовали по сфабрикованному обвинению, но после бурной реакции журналистского собщества не только выпустили, но и уволили силовиков, ответственных за эту фабрикацию.

Увы, не так развивается дело Мартина Кочесоко. Как следует из интервью его адвоката Тимура Хутова, данного журналисту «Новой газеты» Илье Азару, после того, как дело о хранении наркотиков против него развалилось, силовики принялись за фабрикацию нового дела — об экстремизме. С этой целью они стали срочно искать «свидетелей» якобы «экстремистских призывов» черкесского активиста. Кроме того, в отличие от случая с Голуновым развалившееся было дело с Кочесоко так и не закрыли, с него не сняты все обвинения и он остается под домашним арестом. Также и проколовшиеся силовики не освобождены от должностей и не привлечены к ответственности, а продолжают «рыть» новые «доказательства вины» Кочесоко.

Еще хуже развивается дело одного из ведущих мусульманских правозащитников наших дней Дагира Хасавова. Вчера исполнился уже месяц с момента его ареста и сегодня в Мосгорсуде должно состояться заседание апелляционной инстанции, которая будет рассматривать вопрос о продлении его содержания под стражей или освобождении. К сожалению, почти нет сомнений в том, что это будет первый, а не второй вариант. Меж тем, у участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Хасавова, человека в возрасте, в СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья. В частности, страдая мокрой экземой он получил сильное пищевое отравление, причем, его близкие не исключают того, что оно было преднамеренным.

Нет и не предвидится пока прогресса и по делам Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Репрессивный маховик только набирает обороты — все больше даже не мусульман, а обычных россиян получает многолетние сроки за участие в т.н. «несанкционированных митингах», а в 20 регионах России вчера прошли обыски в офисах ФБК Навального.

Дело Голунова на этом фоне представляется скорее счастливым исключением из правила, во многом обусловленным почти всеобщим заступничеством за него и как следствие колоссальным общественным резонансом. Мусульманам, безусловно, не хватает этой масштабности в защите своих узников совести. Но также не хватает и понимания того, что даже отбив или условно отбив, как в случае с Кочесоко, одного человека, эту проблему не решить. Необходимо переходить от тактики вытаскивания из пасти системы отдельных попавших туда людей к стратегии прекращения этого регулярного и ритуального в ряде случаев их пожирания.

Чего может добиться только все гражданское общество, объединив свои усилия в этом, невзирая на политические и религиозные расхождения.