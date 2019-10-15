Тысячи людей стремятся получить туристические визы в Саудовскую Аравию

Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило во вторник, что королевство приняла около 24 000 туристов в течение 10 дней после того, как оно впервые стало выдавать туристические визы, причем большинство посетителей прибыли из Китая.

Напомним, что 27 сентября Саудовская Аравия объявила, что начнет предлагать туристические визы. Тем самым королевство открывается для туристов, ведь туризм является важной частью саудовских планов по диверсифицированию своей экономику от нефти.

Вслед за Китаем, который запросил 7391 визу, следуют Великобритания, США и Канада.

В первую десятку также попали Малайзия, Франция, Германия, Россия, Австралия и Казахстан.

Туристическая виза стоит 440 саудовских риалов и позволяет гостю оставаться в королевстве в течение 90 дней.

Вплоть до 27 сентября КСА выдавало визы только мусульманским паломникам, иностранным рабочим, и с недавних пор зрителям на спортивные или культурные мероприятия.

Чтобы поощрить прибытие иностранных гостей, власти даже объявили в воскресенье, что они позволят не состоящим в браке иностранным парам арендовать гостиничные номера вместе

Кикстартовый туризм - один из центральных элементов программы «Видение 2030 года» наследного принца Мухаммада бин Салмана. На сегодняшний день граждане из 49 стран в имеют право получить электронную визу или онлайн-визу по прибытии. В числе США, Австралия, Россия, Украина, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Китай, Казахстан и другие.