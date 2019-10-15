Трое детей погибли в результате авиаудара в Ливии

Как минимум трое детей были убиты и восемь гражданских лиц ранены в понедельник в результате авиаудара по жилому району недалеко от ливийской столицы.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ламин аль-Хашеми сказал, что еще один ребенок был серьезно ранен. Родители погибших детей также получили ранения в результате авиаудара, поразившего их дом в Аль-Фернаже, пригороде к юго-востоку от Триполи.

Правительство национального единства Ливии (ПНе) обвинило силы Халифы Хафтара в нанесении преступного воздушного удара.

«Это преступное деяние, совершенное самолетами военного преступника (Хафтар), является последним в серии атак, направленных против аэропортов, общественных и частных зданий... несущих террор мирным жителям», - говорится на странице ПНЕ в Facebook.

Миссия ООН в Ливии (МООНПЛ) осудила «безрассудное пренебрежение к жизни невинных людей».

«Еще раз, ни в чем не повинные дети платят конечную цену», - говорится в заявлении, добавляя, что воздушный удар «как сообщается, был осуществлен истребителем, принадлежащим силам ЛНА Хафтара».

МООНПЛ "не будет бездействовать и наблюдать за совершением военных преступлений и гибелью ни в чем не повинных людей почти каждый день", - добавили в миссии.

Ахмад аль-Мисмари, представитель сторонников Хафтара, контролирующих восточную часть Ливии, сказал, что авиаудар был нанесен по «лагерю разведывательных служб в Аль-Фернаже», но он отрицал, что объектом нападений были дом или гражданские лица.