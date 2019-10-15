Дональд Трамп наложил санкции на Турцию

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел санкции против Турции в связи с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии и призвал к немедленному прекращению огня.

Трамп сказал, что отправит вице-президента Майка Пенса и советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена в Анкару как можно скорее, чтобы попытаться начать переговоры.

Пенс сообщил, Трамп говорил напрямую с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который якобы пообещал не нападать на пограничный город Кобане (Айн аль-Араб) — важный символ борьбы «курдов» против ИГИЛ*.

«Президент Трамп очень четко сообщил ему, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Турция прекратила вторжение, осуществила немедленное прекращение огня и начала переговоры с курдскими силами в Сирии, чтобы положить конец насилию», - сказал Пенс.

Санкции применяются к отдельным лицам, организациям или сотрудникам турецкого правительства, причастным к "действиям, которые угрожают гражданским лицам или ведут к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В своем объявлении о санкциях Трамп сообщил, что он прекращает переговоры о заключении торгового соглашения на 100 млрд. долларов с Турцией и вновь повышает тарифы на сталь до 50 процентов. Президент США также ввел санкции против трех высокопоставленных турецких чиновников и министерств обороны и энергетики Турции.

В заявлении, анонсирующем этот шаг, Трамп заявил, что он «полностью готов быстро уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути».

Трамп заявил, что военное наступление Турции «ставит под угрозу гражданское население и угрожает миру, безопасности и стабильности в регионе».

По данным министерства финансов США, министр обороны Турции Хулуси Акар, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез были включены в черный список министерства Это значит, что все их активы в США могут быть заморожены, любые их сделки с США или связанные с США запрещены.

«Я совершенно ясно дал понять Эрдогану: действия Турции ускоряют гуманитарный кризис и создают условия для возможных военных преступлений», - добавил Трамп в своем заявлении.

«Турция должна обеспечить безопасность гражданских лиц, включая религиозные и этнические меньшинства, и сейчас или в будущем может нести ответственность за продолжающееся задержание террористов ИГИЛ в регионе».

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что санкции повредят и без того слабую турецкую экономику, а Пенс предупредил, что США будут продолжать наращивать санкции, если Турция "не захочет принять прекращение огня, сесть за стол переговоров и положить конец насилию".

В общем, ничего хорошего. Тот факт, что Трамп накладывает санкции на Турцию через несколько дней после того, как сам вывел американские войска и дал зеленый свет Анкаре на операцию, при том, что он не ввел санкции даже после покупки Анкарой российских систем С-400 (чего вообще то требует закон), шокировал даже давних сторонников жесткого подхода к Турции в США. Хотя вряд ли кого-то удивил, общественное мнение целиком против Турции, и на Трампа оказывается колоссальное давление.

Особенно удивляет формулировка, согласно которой Турция «дестабилизирует ситуацию в Сирии». Надо быть совершенно оторванным от событий последнего десятилетия недоумком, чтобы представить ситуацию в Сирии как стабильную. Еще большим недоумком надо быть, чтобы попытаться стабилизировать эту самую ситуацию уничтожением экономики Турции — страны с 82 миллионами населения, убежище для 5 миллионов беженцев.

Санкции безусловно больно ударят по Турции. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что со страны, которая служит мостом между Европой и Ближним Востоком, нужно сдувать пылинки, ибо ее дестабилизация приведет к дестабилизации уже не только Ближнего Востока, но и Европы, и Кавказа.

Словно этого мало, Трамп приготовил еще одно унижение для Турции. Как сообщил сенатор Линдси Грэм, президент Трамп лично пообщался с командиром СДС «генералом» Мазлюмом. Вряд ли можно вспомнить другой случай, когда американский президент бы общался с командиром какого-либо воюющего ополчения в Сирии, особенно если это ополчение относится к организации, признанной террористической в США. Да еще к тому же заключившей союз с военным преступником и сателлитом Тегерана, режимом Башара Асада. Тут уже просто плевок в лицо туркам.

На фоне всего этого, непонятно, каких позитивных результатов ожидает достичь Трамп, послав Пенса для переговоров в Анкару. Бюлент Алиреза, аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, назвал задачу Пенса mission impossible («миссия невыполнима»). Да и как США могут выступить в качестве посредника, если они откровенное заняли сторону СДС (которых они только что бросили в объятия Асада, ну да ладно)?

Турция пообещала США ответные меры. Пока не ясно, что они будут из себя представлять.

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