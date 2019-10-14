В Кашмире частично восстановлена мобильная связь

Индия заявила, что восстановила мобильную связь в Кашмире для мобильных подключений с пост-оплатой. Это произошло спустя более чем два месяца после того, как она фактически отменила автономность региона и установила сверхрепрессивные меры безопасности.

Запрет на более двух миллионов предоплаченных мобильных подключений и интернет-услуг будет продолжаться. Движение по восстановлению постоплатных мобильных услуг происходит в то время, когда гражданское неповиновение против неожиданного шага Индии продолжается, несмотря на то, что власти уже отменили некоторые ограничения.

Несмотря на ограниченность снятия запрета, в Кашмире царит чувство облегчения. Родители, родственники и друзья бросились звонить друг другу после того, как оставались отрезанными в общении более 70 дней. Во всех публичных местах люди стоят и разговаривают по телефону.

На митинге в западном индийском штате Махараштра премьер-министр Нарендра Моди заявил, что потребуется четыре месяца, чтобы штат Джамму и Кашмир вернулся в нормальное состояние.

«Уверяю вас, что для нормализации той ненормальной ситуации, которая сохранялась там в течение 40 лет, потребуется не более четырех месяцев», - сказал Моди на митинге. «Джамму Кашмир и Ладакх для нас не просто кусок земли», - добавил Моди, имея в виду регион, граничащий с Китаем.