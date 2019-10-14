Саудовская Аравия одобрила размещение дополнительного американского военного контингента

Саудовская Аравия одобрила размещение на своей территории еще нескольких тысяч американских солдат и техники, сообщило в субботу официальное Саудовское агентство новостей (САН).

Этот шаг, который был одобрен королем Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, последовал за нападением в прошлом месяце на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в результате чего произошел резкий скачок мировых цен на нефть и вдвое сократилась добыча нефти в королевстве.

После нападения, в котором Вашингтон обвинил Иран, США объявили о том, что около 3000 военнослужащих, истребительные эскадрилии, а также военно-экспедиционное крыло и персонал ПВО будут направлены в КСА.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд согласился заплатить за размещение, однако, в отчете САН говорится только о том, что военная помощь предоставляется в контексте «исторических отношений и устоявшегося партнерства».

Волна необъяснимых нападений на нефтяные танкеры и объекты в Персидском заливе привела к росту напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, когда Вашингтон поддержал своего главного союзника на арабском Ближнем Востоке.

Последний инцидент произошел с иранским нефтяным танкером, который в пятницу загорелся у саудовского порта Джидда.

Между тем, отправка дополнительных американских войск в КСА на фоне спешного выхода американцев с севера Сирии выглядит крайне неоднозначно. Многие наблюдатели задаются вопросом, а будут ли готовы американские солдаты воевать и защищать своего союзника в случае военного конфликта с Ираном? Не окажется ли в критический момент, что саудовцы не помогали США в битве за Нормандию, и вообще американцы устали от "племенных разборок" между "природными врагами" персами и арабами на Ближнем Востоке? По крайней мере, есть над чем задуматься властям саудовского королевства...