Выборы в Тунисе: президентом становится Каис Сайед

В Тунисе вчера прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам экзит-полов, следующим президентом страны станет юрист и академик Кайс Сайед.

Опрос говорит, что 61-летний профессор права получил 76% голосов. Официальных результатов пока не опубликовано.

Сайед соревновался за голоса с медиа-магнатом Набилем Каруи, который вел кампанию из тюрьмы, куда он попал по обвинению в отмывании денег и мошенничестве с налогами.

После публикации экзит-поллов Сайед предстал перед ликующими сторонниками в Тунисе и поблагодарил «молодых людей за то, что они открыли новую страницу» в истории Туниса.

«Мы попытаемся построить новый Тунис. Молодежь руководила этой кампанией, и я несу за них ответственность», - сказал он в окружении своей семьи.

Каруи, который был освобожден по решению суда всего четыре дня назад, занял второе место в первом туре голосования с 15,6% голосов против 18,4% Саида.

Как и ожидалось, освобождение Каруи подстегнул интерес к выборам у тунисцев, так что в этот раз явка превысила 50%.

В пятницу вечером Кайс Сайед и его соперник Набиль Каруи провели дебаты, за которыми наблюдали более шести миллионов тунисцев.

Сайед предоставил мало политических деталей своей программы и просто говорил о расширении прав и возможностей людей. У многих критиков и нерешительных избирателей создалось впечатление, что у него нет плана.

Каруи, между тем, рассказал, что он будет бороться с бедностью и привлечет высокотехнологичные рабочие места от Google, Netflix и Amazon - обещание, которое стало предметом большой сатиры в социальных сетях.

Тем не менее, дебаты, похоже, внесли больше энергии во второй тур голосования.

Поскольку Кайс Сайед явно побеждает с подавляющим большинством голосов, его сторонники уже ликуют на улицах.

Кто такой Кайс Сайед?

Сайед, прозванный «роботом» за его строгую манеру поведения, провел проницательную кампанию, почти без рекламы. Его главным посылом стали честность и борьба с коррупцией, и как считается, молодых тунисских избирателей это затронуло больше, чем популистский месседж Каруи. За неделю до выборов он объявил, что не станет вести кампанию, пока его соперник находится в тюрьме.

Сайед был членом комитета экспертов, который помог парламенту подготовить проект конституции Туниса после Арабской весны, принятый в 2014 году. Он иногда появлялся на телевидении в качестве политического комментатора.