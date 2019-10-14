Российская авиация разбомбила 4 больницы в Сирии за 12 часов - NYT

Российская авиация разбомбила 4 сирийских больницы всего за 12 часов, утверждается в исследовании The New York Times.

Как сообщает издание, вывод о намеренной бомбардировке госпиталей в Сирии был сделан на основе анализа различных источников: показаний очевидцев и видеозаписей с мест ударов, сообщений в соцсетях, записей «споттеров» — сервисов, которые фиксируют пролеты самолетов над Сирией, а также расшифровки переговоров российских военных пилотов и наземных служб. NYT утверждает, что 5 и 6 мая споттеры сообщили о появлении в небе над Идлибом российской авиации.

Как пишет газета, 12-часовой период, начинающийся 5 мая, представляет собой «лишь небольшой кусочек воздушной войны в Сирии, но это микрокосм четырехлетнего военного вмешательства России в гражданскую войну в Сирии».

Россия давно обвиняется в проведении систематических нападений на больницы и клиники в районах, удерживаемых повстанцами, в рамках стратегии, призванной помочь Асаду одержать победу в восьмилетней войне.

Правозащитная организация «Врачи за права человека», которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зарегистрировала, по крайней мере, 583 таких нападения с 2011 года, из них 266 с тех пор, как Россия вмешалась в сентябре 2015 года. Как минимум 916 медицинских работников были убиты с 2011 года.

NYT собрала большое количество доказательств для анализа взрывов в больницах 5 и 6 мая. Анализ данных из источников позволяет утверждать, что в каждом из случаев налета на больницы в это время и в этом месте оказывались именно российские самолеты.

«5 мая в 14 часов 32 минуты по местному времени российский диспетчер передал пилоту координаты, которые соответствуют расположению госпиталя Набад-аль-Хайят, — говорится в расследовании The New York Times. — В 14:38 пилот отвечает, что видит цель и вводит в компьютер своего самолета соответствующий коррекционный код. Диспетчер дает разрешение открыть огонь (сигнал „Три семерки“). В 14:40 споттеры сообщают о появлении в небе российских самолетов. В это же время происходит удар, а пилот сообщает, что цель „отработана“».

Издание сообщает, что записи переговоров российских военных пилотов и диспетчеров в редакцию NYT передали участники «сети наблюдателей, которые настояли на анонимности из соображений безопасности». Газета отмечает, что в записях содержатся переговоры за несколько месяцев, а на расшифровку кодовых сигналов ВКС РФ журналисты потратили несколько недель. Видео, полученные от свидетелей и проверенные The Times, подтвердили три удара. Неосторожная или преднамеренная бомбардировка больниц является военным преступлением, но доказать вину в условиях гражданской войны чрезвычайно сложно, и до сих пор сирийские медицинские работники и правозащитные организации не имели доказательств.

Позиция России как постоянного члена Совета Безопасности ООН всегда ограждала ее от проверки и заставляла учреждения ООН весьма неохотно обвинять российские ВВС в ответственности за нападения.

«Нападения на объекты здравоохранения в Сирии, а также неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безусловно, являются военными преступлениями, и их следует расследовать на уровне Международного уголовного суда в Гааге», - сказала Сюзанна Сиркин, директор по политике «Врачей по правам человека». Но Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности, которая передала бы эти и другие преступления в Сирии в суд, добавила она.

Российское правительство не ответило напрямую на вопросы о четырех налетах на больницы. Вместо этого представитель российского МИД указал на прошлые заявления о том, что ВВС России наносят точечные удары только по «тщательно изученным целям».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш начал расследование бомбардировок больниц в августе. Расследование, которое продолжается до сих пор, отчасти должно дать ответ на вопрос: почему больницы, которые добровольно добавили свои местоположения в специальный список ООН, предоставленный России и другим участникам конфликта для предотвращения нападений, тем не менее подверглись нападению?

Сирийские медики заявили, что, по их мнению, список ООН фактически стал «целевым меню» для ВВС РФ и режима Башара Асада.

По данным Управления ООН по правам человека, с 29 апреля до середины сентября, когда российские и асадитские силы атаковали последний оплот повстанцев на северо-западе, было совершено нападение на 54 больницы и клиники на оппозиционной территории. По данным Всемирной организации здравоохранения, по крайней мере семь пытались защитить себя, добавив свое местоположение в список по устранению конфликтов. 5 и 6 мая Россия напала на четыре больницы. Все они были в списке.

Первым был хирургический госпиталь Набад аль-Хайят, крупный травматологический центр в южной провинции Идлиб, обслуживающий около 200 000 человек. Больница проводила в среднем около 500 операций и принимала более 5000 пациентов в месяц.

С момента его открытия в 2013 году на Набад аль-Хаят было совершено три нападения, и он недавно переехал в подземный комплекс, надеясь защититься от авиаударов.

Персонал Набад аль-Хаят эвакуировался тремя днями ранее после получения предупреждений о бомбардировке, но хирургической больнице Кафр-Набл, расположенной в трех милях к северо-западу, не так повезло.

Врач, который работал там, сказал, что в больницу попали четыре раза, начиная с 5:30 вечера. Удары были нанесены примерно через пять минут, без предупреждения, сказал он, убив человека, который стоял снаружи и вынудив пациентов и врачей использовать кислородные баллоны, чтобы дышать сквозь удушающую пыль.

Споттер зарегистрировал российский самолет, круживший над больницей во время удара, а российский пилот сообщил диспетчеру о четырех ударах, время нанесения которых совпало с тем, которой назвал источник газеты.

Российские самолеты бомбили две другие больницы в том же 12-часовом промежутке: больницу Кафр Зита и ортопедическую больницу Аль-Амаль. В обоих случаях очевидцы в момент бомбардировки видели в небе российские самолеты, а российские пилоты сообщали о нанесении ударов.

Всего с 5 мая из-за авиаударов пострадали как минимум 20 сирийских больниц и клиник, пишет газета. Сирийские медики говорят, что ожидают продолжения нападений на больницы, учитывая тот факт, что ООН и другие страны не могут найти способ привлечь Россию к ответственности.

«Аргументы россиян или режима всегда заключаются в том, что больницами управляют террористы», - сказала старшая медсестра Набад аль-Хаята, которая попросила остаться анонимной. «Неужели все люди террористы?».