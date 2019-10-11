Дело Мартина Кочесоко вернули на доследование

Прокуратура Кабардино-Балкарии отказалась утвердить обвинительное заключение и вернула уголовное дело черкесского активиста, главы организации "Хабзэ", Мартина Кочесокова, на доследование в следственный отдел полиции по Лескенскому району республики. Об этом сообщают Кавказ. Реалии.

"Прокуратура ясно указала на нарушения следствия. Следователь обязан дать процессуальную оценку доказательствам и ходатайствам защиты. А это напрямую влияет на суть обвинения", – говорит адвокат Тимур Хутов.

Напомним, что Мартин Кочесоко обвиняется в хранении наркотиков. Он был задержан в начале июня в Нальчике, позже помещен под домашний арест, а 23 августа освобожден Верховным судом КБР.