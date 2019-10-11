В Судане главой судебной системы страны утвердили женщину

Суверенный совет Судана официально утвердил кандидатуру Нимат Абдуллах в качестве верховного судьи страны. Таким образом она стала первой женщиной в Судане и арабском мире вообще, которая занимает столь высокий юридический пост.

На своем посту Нимат Абдуллах сменит прежнего верховного судью — Абдуль-Кадира Мухаммада Ахмада.

Нимат Абдуллах Мухаммад Хайр работает в судебной системе Судана с начала 1980-х годов. Она работала в апелляционном суде, в суде первой инстанции, а затем стала судьей Верховного суда. Нимат также основала Суданский клуб судей.

Хаир не связана ни с одной политической партией. По данным Sudan Daily, она «известна своей компетентностью, честностью и опытом».

С началом протестов в Судане Нимат стала их активной участницей, в том числе она принимала участие в сидячих забастовках у штаба армии в Хартуме.

В конце августа появились сообщения о том, что то ли 20 числа то ли 21 августа она присягнула как новый верховный судья страны. Ее кандидатура была избрана в результате консенсуса между Переходным временным советом и оппозиционным альянсом Силы за свободу и перемены. Однако лишь сейчас суверенный совет подтвердил, что именно она возглавит судебную систему Судана.

Безусловно, избрание женщины судьей в исламистском Судане с его законодательством, основанным на шариате, является еще и имиджевым ходом. Суданская революция вообще ассоциируется с женским участием, а тут и вовсе в пост-революционном Судане вся судебная власть — а значит и суд над Омаром аль-Баширом и борьба с коррупцией — отдается в женские руки.

Добавим, что в сформированное в сентябре правительство вошла также первая женщина министр иностранных дел — Асмаа Абдулла.